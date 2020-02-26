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蓬佩奧回應北京驅逐《華爾街日報》3記者：美國政府會做出適當作為

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▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）批評中、伊隱匿真相。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

《華爾街日報》一篇斗大標題「東亞病夫」諷中國新冠肺炎疫情，被惹怒的北京當局下令驅逐該報3名駐京記者。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）25日批評北京不顧新聞自由，驅逐記者的行為再次證明，中國的審查行為會引發致命後果，美國也會做出適當作為回應。

綜合外電報導，蓬佩奧表示新聞自由，就是媒體能夠報導正確的資訊，讓公眾和醫護人員能知道中國現在真正的情況。他抨擊中國和伊朗同樣隱匿疫情行為，兩國都必須「說出真相」，因為實情可能比官方公布的還要更嚴重。

蓬佩奧為美國報社的3名記者被中國驅逐感到不滿，他指出中國不論在17年前的SARS，還是現下正擴散的新冠肺炎，都嚴厲審查資訊，造成國際間在有限資訊下，對疫情判斷失準，進而讓更多人感染病毒甚至因此死亡，「如果中國讓自家和外國記者，還有醫療人員在不必被審查的情況下據實以告，中國官方和其他國家面對挑戰，就能遠比現在還有足夠的準備。」

《彭博》（Bloomberg News）引述美國知情官員指出，美方正在評估是否驅逐中國記者作為回應，部分鷹派主張驅逐數十至數百名中國記者，但也有聲音認為這樣的行為並不符合法律，也和美國捍衛的新聞自由價值相違背。

蓬佩奧則在媒體簡報會中表示，不希望過早談論白宮考慮的選項，但會從大局考量，並採取適當作為，若有必要也會請總統川普參與決策討論。

至於伊朗可能隱瞞實際疫情，蓬佩奧也透露美國政府相當憂心，「所有國家，包括伊朗，都應該對據實說出新冠肺炎的疫情，並和國際組織共同合作。」

►考慮報復驅逐中國記者　趙立堅諷「美國言論好自由」

►華爾街日報53名記者連署上書總社！　要求為「亞洲病夫」標題道歉

►美擬驅逐中國記者報復北京！「東亞病夫」標題掀波　WSJ記者連署要高層道歉

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