北市保密「防疫旅館」爭議　苗博雅酸柯文哲：不用公開也別讓一般人住

記者袁茵／台北報導

台北市率先推出「防疫旅館」，提供對象作為自費居家檢疫處所，但並未公佈防疫旅館地點，引發旅館公會質疑及旅舍業者不滿，質疑台北市長柯文哲日前主張的「公開透明」。對此，台北市議員苗博雅建議，不用公開防疫旅館，但也應該不讓一般旅客入住，還可以像其他國家一樣，政府直接把旅館包下來。

苗博雅表示，台北市徵用兩家「防疫旅館」供疫區來台或返台，但無住所者做居家檢疫，這兩家防疫旅館在被徵用期間，還是會接其他住宿客人。北市觀傳局表示，動線人員都有區隔，按照SOP做就沒問題，民眾不用擔心，不公開地點也是為了保護業者。

苗博雅暗酸柯文哲，「之前有人說，檢疫隔離地點都要公開，才是公開透明，周遭民眾才能防範。還有網軍扯什麼，不公開地點，就跟中國隱匿疫情沒什麼兩樣。地點偏遠，同棟樓和周遭沒有其他居民的，就要公開，說要給民眾防範。現在自己做防疫旅館，還有一般旅客入住，就不用公開。不覺得，這邏輯怪怪的嗎？」

「對的事情做，認真做，不對的事情，不要做。」苗博雅認為，防疫旅館地點確實不用公開，以免造成不必要的恐慌，但應該也不用讓一般旅客入住，旅館畢竟和醫院不一樣，不讓旅客知道其入住的是政府指定的防疫旅館，會有隱匿重大消費資訊的疑慮，「就像其他國家一樣，政府直接把整個旅館包下來，應該是能平衡兼顧業者權益和消費者權益的方法。」