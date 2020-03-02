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「祝柯文哲早日康復」…王世堅送花籃＋正露丸：不要用烙賽來造神

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▲▼王世堅送柯文哲花籃、腸胃藥。（圖／翻攝自王世堅臉書粉專）

▲王世堅送柯文哲花籃、腸胃藥。（圖／翻攝自王世堅臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲1日因疑似感染諾羅病毒取消原本行程，結果被網路亂傳是得新冠肺炎，使他隔天就在臉書上回嗆「活著，就是最大的報復。」對此，被外界稱作「柯黑大魔王」的台北市議員王世堅PO出送柯文哲花籃照片，但仍不改批評柯文哲的態度，直批「不要把自己烙賽塑造成史上最悲壯的烙賽。」

王世堅2日在臉書上表示，聽聞柯文哲疑染諾羅病毒，他祝對方早日康復，因此特地送上花籃、腸胃藥希望柯文哲保重身體。

王世堅說，但柯文哲「身體微恙、身體不適不要藉病刷存在感，烙賽就烙賽，該休息就休息，不要用烙賽來造神。不要把自己烙賽塑造成史上最悲壯的烙賽，說所有的網軍尤其柯黑們見獵心喜要藉此損你柯文哲。錯了！台灣民眾是有同情心同理心的，我們跟柯文哲不一樣，任何人身體微恙時，我們大家都會希望病人早日康復。我是柯黑一號，絕不落井下石，畢竟台北市不能沒有市長，柯文哲要珍重身體早日回歸市政，議員才有市長可以監督。」

王世堅提到，柯文哲也別把政治恩怨看那麼深，議員監督市長天經地義，柯文哲心中充滿仇恨，若心中只有為國為社會奉獻付出的心，何來報復之有？報復之心源自於仇恨，柯文哲講法不好，但畢竟對方現在身體微恙，若這樣能讓他舒服一點，愛怎麼講怎麼講吧！

▼王世堅送花籃祝柯文哲早日康復。（圖／記者楊亞璇攝）

▲▼王世堅送花籃祝柯文哲早日康復。（圖／記者楊亞璇攝）

▲▼王世堅送花籃祝柯文哲早日康復。（圖／記者楊亞璇攝）

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