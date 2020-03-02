偽造北市府公文「柯文哲得肺炎」　北市刑大闢謠：對岸網軍幹的

▲1日晚間有疑似對岸假帳號變造台北市公文謊稱北市市長柯文哲得到新冠肺炎。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局2日接獲檢舉，對岸網路社群流傳一則冒用臺北市政府LOGO公告，以圖文散播柯市長感染新冠肺炎送院就醫之不實消息，市警局獲報後，立即指示刑事警察大隊清查上述不實訊息來源。

台北市刑警大隊2日表示：經查該不實訊息係透過FB貼在某媒體粉絲專頁，警方調查刊登所使用帳號經警方研判，是以大陸地區孫姓直播主英譯為暱稱，並將該直播主臉部與其他圖片合成後，充作該帳號之頭貼。

警方分析該假帳號以及訊息內文研判，應為大陸網軍或境外人士申請一次性帳號，利用社群媒體散佈混淆視聽，警方刻正積極查處，市警局則藉此案例呼籲民眾，未經查證任意散播疫情謠言，足生損害於公眾或他人行為者。

根據新修訂「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。為防止不實訊息造成恐慌，警方一定依法嚴查，請民眾切勿以身試法。

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