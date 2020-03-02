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「防疫旅館」不公開　黃珊珊：北市未徵用，為個別商業行為

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▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，為解決居家檢疫者淪為人球，台北市率先推出「防疫旅館」，提供居家檢疫對象作為自費居家檢疫處所，但並未公佈防疫旅館地點，引發質疑。對此，北市副市長黃珊珊2日下午受訪表示，防疫旅館非徵用對象，為個別的商業行為，「目前為止我們是尊重他們的意願」。

黃珊珊解釋，中央在二月底要求每個縣市政府提供居家檢疫、居家隔離關懷服務中心的計畫，要求提供至少一處的無處所的居家檢疫者的安置場所，北市的防疫旅館是基於中央的要求開始去找，國際的旅客大部分都在台北市，所以有很多人球，基於這樣狀況，到處去爭取旅館能夠收留他們。

黃珊珊表示，很多旅館認為在防疫上能協助北市，認為他們接到這樣的旅客，反而比較知道怎麼防護，而不是一個來路不明的人住進來，一點準備都沒有。

黃珊珊強調，這部分到目前為止，北市府還沒有花過一毛錢，完全是旅客自費，「我們做的工作是媒合，它不是一個徵用的集中檢疫所，它不是像中央⋯其實是比較要讓大家知道，是因為他是徵用，這個目前為止還是他們個別的商業行為」。

黃珊珊指出，北市府是協助他們，給他們最好的輔導跟SOP，還有衛生局協助他們，告知如何送餐、收垃圾，「他們不是我們徵用對象，目前為止我們是尊重他們的意願」。

黃珊珊也說，除了防疫旅館，已在盤整北市可用空間，接下來如果大規模需求的時候，會再請示中央，徵用外面單位，或是用北市府自己的單位，包括尚未對外招租的公宅，都會列入考慮。

 
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