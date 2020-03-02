三星Portable SSD T7 Touch上市　搭載指紋辨識、售價4,990元起

▲三星Portable SSD T7 Touch。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星電子今（2）日宣布集高性能、安全性於一身的新款迷你移動固態硬碟Samsung Portable SSD T7 Touch正式在台上市；這款固態硬碟僅有名片盒大小，但具備高性能傳輸速度及三星首款內建指紋掃瞄器，一共推出經典黑與時尚銀兩色，提供500GB、1TB和2TB多元容量選擇，建議售價分別為4,990元、7,590元及13,990元。

Samsung Portable SSD T7 Touch將於3月5日起於三星商城、PChome24h購物搶先開賣、3月12日起全台正式上市，除享有三年有限保固外，凡於3月29日前購買還可獲得最高1,000元便利超商禮券。

台灣三星指出，Samsung Portable SSD T7 Touch可安全且大量地儲存圖片、遊戲或4K/8K影片等內容，不論是PC、平板、智慧型手機或遊戲機皆可順暢連接，且相容於Windows、Mac 和Android作業系統，展現跨平台儲存表現，同時兼具耐用性。

三星極其重視使用者的數據安全保護，除提供密碼和AES 256位元硬體加密保護機制， Samsung Portable SSD T7 Touch更是三星首款內建指紋掃瞄器的移動固態硬碟，大幅提升安全層級。透過Samsung Portable SSD Software 1.0，使用者可在軟體上註冊最多4組指紋，未來只需輕觸指紋解鎖，便能快速傳輸資料，方便多位使用者彼此分享及合作。

▼Portable SSD T7 Touch規格。（圖／台灣三星提供）