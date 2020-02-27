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三星Galaxy Buds+三月上旬台灣上市　售價5,490元、三色可選

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▲▼三星Galaxy Buds+三月上旬台灣上市。（圖／台灣三星提供）

▲三星Galaxy Buds+三月上旬台灣上市。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子先前除了S20系列與摺疊機Galaxy Z Flip之外，也同步推出了無線藍牙耳機Galaxy Buds+；而今（27）日台灣三星宣布，Galaxy Buds+即將於三月上旬在台灣上市。Galaxy Buds+在台售價為5,490元，且將提供「琺瑯黑」、「月光白」以及「水玉藍」三色選擇，屆時將在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城及三大電信、網路平台通路陸續上市。

與上一代的Galaxy Buds一樣，Galaxy Buds+搭載AKG專業調校音效及雙動態揚聲器，強化高音與低音表現，而Galaxy Buds+相較上一代Galaxy Buds驅動單體加大38%，可帶來聲音豐富飽滿，更清晰的的音質表現。

Galaxy Buds+耳機擁有超大電量85mAh，可連續11小時播放音樂不間斷，搭配270mAh無線充電盒使用，即可享有22小時的聆聽樂趣，出門在外也不擔心電量不足。Galaxy Buds+支援Qi無線充電，充電3分鐘即再創1小時續航力。Galaxy Buds+亦支援藍牙5.0版本，新增遊戲模式可減少聲音傳送延遲，更具臨場感。

而在通話表現方面，Galaxy Buds+透過三組降噪麥克風和智能指向收音，帶來清晰的通話品質。搭載一組內置麥克風和兩組外部麥克風並可搭配Beamforming波束成形技術，聚焦於您的聲音，調節過濾環境噪音，並維持說話者音量，有效提升通話清晰度。

Galaxy Buds+消費者能自由操控耳機，輕觸一下即可播放或暫停音樂、雙擊則能聆聽下一首曲目、結束或接聽電話，更可自定義觸控板功能，調節音量大小，免去取出手機啟用，聽音樂更便利。

此外，三星電子也與串流音樂服務商Spotify合作，Spotify用戶們僅需觸碰長按即可快速啟用。另亦相容於iOS作業平台，不論使用何種裝置，都能享受出色的音訊體驗。Galaxy Buds+以簡單的指尖操作，重新定義觸控功能，為消費者帶來更便捷的使用體驗。

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