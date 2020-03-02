三星傳推Galaxy Tab S6 Lite搶攻低價平板市場！　售價12000元...還附S Pen

▲傳出三星將推出低價的平板「Galaxy Tab S6 Lite」。（圖／取自Android Headlines）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著全球平板市場萎縮，再加上蘋果的iPad銷售持續成長，在平板領域取得領導地位。國外科技媒體Android Headlines揭露了Galaxy Tab S6 Lite的渲染圖，指出三星準備推出Galaxy Tab S6的「Lite」版本迎戰，主打低價策略搶攻平板市場。

三星去年推出的Galaxy Tab S6，具有頂級規格和性能，在所有Android系列的平板電腦之中，Galaxy Tab S6算是極為出色的一個版本。

從渲染圖看來，Galaxy Tab S6 Lite與Galaxy Tab S6的外觀非常相似，且同樣有附S Pen，可在平板電腦背面無線充電；另外，Tab S6 Lite將由Exynos 9611取代高通Snapdragon 855的晶片組，還將搭載4GB RAM和64GB／128GB的儲存量。

外媒預測，Galaxy Tab S6 Lite將會隨著Android 10一起發佈，售價可能降至399美元（約新台幣12,020元）以下。這將是個令星粉感到相當快樂的消息！



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