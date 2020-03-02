　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國塔利班協議有變數？阿富汗「拒釋放5000名囚犯」：美國說的不算

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透）

▲阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

美國與塔利班（Taliban）2月29日在卡達首都杜哈簽署歷史性協議，有望結束長達18年的阿富汗戰爭，是實現和平的重要一步。但阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）卻在1日表示，政府沒有承諾釋放5000名塔利班囚犯，「這屬於阿富汗政府而非美國政府的職權範圍」。

綜合外媒報導，根據美國和塔利班簽署的協議，在3月10日前，美方與阿富汗政府會釋放最多5000名囚犯，塔利班則會釋放最多1000名囚犯。

此外，根據協議內容，美國要在135天內將駐阿富汗美軍從1.3萬人減至8600人；塔利班則承諾不再讓阿富汗成為恐怖分子的庇護所，並與喀布爾政府進行和平談判。

▲美國與塔利班達成協議，準備撤離5400名駐阿富汗美軍。（圖／路透）

▲美軍預計14個月內完成撤軍。（圖／路透）

甘尼指出，塔利班要求從阿富汗政府的監獄裡放走囚犯，談判中可以加入對此事項的討論，但不能做為與喀布爾當局進行直接談判的先決條件。

美國發動阿富汗戰爭18年來，造成數以十萬計的阿富汗平民死亡，大批民眾流離失所，同時也使美國逾2400名士兵死亡，耗資高達上萬億美元，這是美國歷史上耗時最長的戰爭。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在簽署協議後的當天也表示，若是塔利班未履行承諾，美國將毫不猶疑地將這項歷史性協議作廢。

ET快訊
快訊／移民署首任署長吳振吉病逝　享壽77歲從警四十載
快訊／以色列包機11人返台「1人發燒」！救護車緊急待命
新冠肺炎是「偉大偽裝者」　醫：會裝成5種病症
LIVE／同機有人確診　以色列團11人返台！檢疫員登機檢疫
南韓新天地證實存在「武漢教會」　357教徒現況曝光
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／伊朗單日暴增523例…累計1501感染66死　羅馬也被攻陷

安倍打算修法宣布緊急狀態　子女停課家長可領8330日圓補助

日確診「1傳12」！政府點名集體感染6大場所　疾呼：3特點要注意

美國FDA前局長談疫情：境內可能已有4州發生「社區傳播」

日本無良賣家藏陰招　網購一盒兒童口罩差點付14萬元運費

教主下跪道歉！南韓新天地證實存在「武漢教會」…357教徒現況首曝光

土耳其開放邊境！希臘24小時狂擋1萬難民「擴音器雙聲道驅趕」爆衝突

美國塔利班協議有變數？阿富汗「拒釋放5000名囚犯」：美國說的不算

未成年確診激增！南韓2度延後開學時間　「中小學+幼稚園」23日才上課

確診數高達4335人！81個國家與地區「對南韓實施入境管制」

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

不斷更新／伊朗單日暴增523例…累計1501感染66死　羅馬也被攻陷

安倍打算修法宣布緊急狀態　子女停課家長可領8330日圓補助

日確診「1傳12」！政府點名集體感染6大場所　疾呼：3特點要注意

美國FDA前局長談疫情：境內可能已有4州發生「社區傳播」

日本無良賣家藏陰招　網購一盒兒童口罩差點付14萬元運費

教主下跪道歉！南韓新天地證實存在「武漢教會」…357教徒現況首曝光

土耳其開放邊境！希臘24小時狂擋1萬難民「擴音器雙聲道驅趕」爆衝突

美國塔利班協議有變數？阿富汗「拒釋放5000名囚犯」：美國說的不算

未成年確診激增！南韓2度延後開學時間　「中小學+幼稚園」23日才上課

確診數高達4335人！81個國家與地區「對南韓實施入境管制」

快訊／移民署首任署長吳振吉病逝　享年77歲

高金素梅獲藍黨團支持連任召委　第一會期拚《原住民族學校法》立法

2020年裝潢「復古小細節」致敬經典　花卉壁紙、四角柱沙發榮登第一選

防疫中央一級開設　南檢召開防疫處理小組會議

快訊／以色列包機11人返台「一人發燒」！救護車緊急待命

謝金河／聯準會必降息　美國放錢一定不會手軟

桃園八德鐵皮工廠大火　猛烈火勢燒毀3間廠房

疫情升溫民眾少外食　手工生水餃及料理包熱銷

23歲泰國小鮮肉直播報「樂透明牌」　隨口喊2數字…一周後中獎了！

1間負壓病房忙1hr！清潔員心酸「身體沒一次是乾的」　家屬2句話惹崩潰

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

國際熱門新聞

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

快訊／日本預備宣布緊急狀態！

義國單日暴增566例確診　法羅浮宮員工拒絕上班

美國將台灣移除「社區傳播名單」

日媒列台灣防疫時間線　讚神對應

新天地教主李萬熙篩檢結果出爐

新天地教主李萬熙爭議後首度露面

監視器查出！首爾女搭電梯1分鐘感染

即／南韓再添476起　累計4212例

中國男奔俄羅斯工作　出現「呼吸道問題遭隔離」返家遭割喉

印尼首爆確診！　2人感染新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

OL怕疫情忍8小時沒換衛生棉　「下面」中招羞求診

OL怕疫情忍8小時沒換衛生棉　「下面」中招羞求診

新冠肺炎（COVID-19）近期受到民眾們的關注，為了預防感染，民眾開始落實戴口罩、勤洗手等預防措施，但南投一名張姓女子因為擔心感染武漢肺炎，不敢去上公共廁所，連生理期間也都隱忍到回家才更換衛生棉，最後因細菌感染而尿道發炎就醫，幸使用抗生素治療後逐漸恢復。婦產科醫師提醒，衛生棉應1至3小時就要更換，長時間不更換恐增感染風險，當心「上面」還沒被感染，反倒「下面」先感染了。

勞動部澄清「沒有逆時中」　發公文僅是提醒、裁罰期限有3年

勞動部澄清「沒有逆時中」　發公文僅是提醒、裁罰期限有3年

香港1月零售業銷售跌21.4%

香港1月零售業銷售跌21.4%

對抗假消息！WHO加入抖音宣傳新冠病毒正確防疫資訊

對抗假消息！WHO加入抖音宣傳新冠病毒正確防疫資訊

防疫作戰！　中職啦啦隊應援隔離球迷　

防疫作戰！　中職啦啦隊應援隔離球迷　

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎武漢病毒COVID-19塔利班TalibanAshraf Ghani北美要聞國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面