美國塔利班協議有變數？阿富汗「拒釋放5000名囚犯」：美國說的不算

▲阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

美國與塔利班（Taliban）2月29日在卡達首都杜哈簽署歷史性協議，有望結束長達18年的阿富汗戰爭，是實現和平的重要一步。但阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）卻在1日表示，政府沒有承諾釋放5000名塔利班囚犯，「這屬於阿富汗政府而非美國政府的職權範圍」。

綜合外媒報導，根據美國和塔利班簽署的協議，在3月10日前，美方與阿富汗政府會釋放最多5000名囚犯，塔利班則會釋放最多1000名囚犯。

此外，根據協議內容，美國要在135天內將駐阿富汗美軍從1.3萬人減至8600人；塔利班則承諾不再讓阿富汗成為恐怖分子的庇護所，並與喀布爾政府進行和平談判。

▲美軍預計14個月內完成撤軍。（圖／路透）

甘尼指出，塔利班要求從阿富汗政府的監獄裡放走囚犯，談判中可以加入對此事項的討論，但不能做為與喀布爾當局進行直接談判的先決條件。

美國發動阿富汗戰爭18年來，造成數以十萬計的阿富汗平民死亡，大批民眾流離失所，同時也使美國逾2400名士兵死亡，耗資高達上萬億美元，這是美國歷史上耗時最長的戰爭。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在簽署協議後的當天也表示，若是塔利班未履行承諾，美國將毫不猶疑地將這項歷史性協議作廢。