桃園擬設「關懷旅館」　徵詢26家僅1家有意願...但員工反彈強烈

▲因應疫情發展，桃園市長鄭文燦指示觀旅局協調設置「關懷旅館」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日於主持防疫專案會議時表示，因應疫情發展，指示觀旅局協調設置「關懷旅館」，與民間業者合作，分層、單間設置管理。然觀旅局長楊勝評直言，全市符合規定的26家旅館，僅1家負責人有意願，但員工反彈強烈，面對旅館業者也害怕疫情，鄭文燦仍指示觀旅局全力溝通釋疑。

▲觀旅局長楊勝評(中）報告徵詢符合規定的26家旅館意願。（圖／市府提供）

衛生局長王文彥則表示，居家檢疫需求非隔離中心，是提供給找不到住宿地方者、避免「趴趴走」，坦言民眾難了解，致分不清黑色、灰色，反應過度了！

▲衛生局長王文彥(左)表示，居家檢疫需求非隔離中心，是提供給找不到住宿地方者、避免「趴趴走」。（圖／市府提供）

觀旅局長楊勝評在防疫會議上報告指出，經調查全市215家合法旅館，符合獨棟建物、客房40間以下、周邊人潮住戶較少、有單獨空調或開窗通風、有獨立衛浴的旅館，共有26家、近800間客房，但徵詢意願後僅1家有意願，卻憂心其餘客房將無法營業，且一旦發生確診案例，員工都擔心被隔離，業者也怕營業損失求償無門，希望有其他備案，或有公有宿舍優先協調。

鄭文燦表示，目前桃園居家檢疫人數雖下降至644人左右，但居家隔離人數漸增（截至3月1日為138人），請觀旅局盡速協調設置「關懷旅館」，以分層、單人房的方式為原則進行規劃，未設置完成前，將協請中央疾管局的居家檢疫中心支援，如有緊急狀況，也會協調醫院支援單人病房進行檢疫。

衛生局長王文彥表示，截至3月1日全球死亡病例數已突破3,000人，國際間旅遊疫情建議第三級警告國家除了中港澳及南韓、義大利，自3月1日起新增伊朗，具有上述旅遊史民眾皆需進行居家檢疫。截至3月1日止，國內疫情共累計通報2,192例，40例確診中有7例位於桃園，並有138人列入居家隔離列管名單。目前N95口罩及外科手術口罩庫存量已達本市安全儲備量，後續將採購全身防護衣及一般隔離衣，維持防疫物資的安全儲備。

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