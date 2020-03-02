酒駕逆向又拒檢躲進店家…吃9萬罰單不服辯「被強迫」　行政訴訟結果揭曉

▲何姓民眾夜間行駛未開頭燈，又酒駕拒檢，棄車徒步逃逸至民宅，遭裁處罰緩9萬元。（示意圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名何姓民眾凌晨不僅酒駕機車，還沒開亮頭燈又逆向，遇警察攔查時，甚至跑進友人店家裡泡茶，拒絕酒測，警察便送他一張9萬元罰單。何不服提行政訴訟，主張員警強迫實施酒測，違反原則；但台北地院認為，員警聞到酒味，合理懷疑酒駕，要求酒測屬合法，因此判何敗訴，可上訴。

判決指出，2019年5月5日凌晨1時許，何酒後駕駛機車，沿北市中山區新生北路2段77巷逆向行駛，一路都未依規定開亮頭燈，後左轉中原街口時，遭警攔停，何便跑進一家餐具專賣店，員警即隨同進入，同時聞到何身上有酒味，表示要實施酒測，但何拒絕，於是被警開了一張「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」罰單，裁處9萬元罰緩，並吊銷駕駛執照及施以道路交通安全講習。

何不服提行政訴訟主張，他當時騎機車與警方車輛會車時，並無酒醉或其他危險駕駛、逃逸情狀，員警尾隨他進入店家後，強迫他實施酒測，違反比例原則、誠實信用原則等，因此原處分應撤銷。

但台北市交通事件裁決所表示，何因夜間行駛未依規定使用頭燈，且不按遵行方向行駛，經員警發現攔查，何又棄車徒步逃逸至民宅內，員警隨即尾隨進入盤查，發現何散發酒氣，雖何坦承飲酒，但拒絕酒測，員警有告知拒絕酒測的法律效果，但何仍不配合，才會開罰。

法官認為，何夜間騎車未依規定開亮頭燈且逆向行駛，經員警攔停後，因何身上有濃厚酒味，員警合理懷疑何酒駕，要求酒測自屬合法；員警也已告知拒絕酒測的後果，但何仍明白表示拒絕酒測，因此對何裁處罰緩9萬元、吊銷駕駛執照及施以道路交通安全講習，無違誤，駁回何的告訴。

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