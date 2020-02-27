台北車站保全與街友互毆暈倒亡　疑有不明肺炎！醫院採檢結果出爐

▲台北地院的電子公告版上特別備註「被害人疑似有不明肺炎，所以被告有接觸」。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

台北車站26日上午9時許，一名徐姓男街友與一名保全爆發肢體衝突，保全竟突然倒地昏迷，送醫搶救後仍不治身亡，然而醫護人員於保全身上疑似發現肺炎病毒，為了小心起見，27日被依重傷害致死罪嫌羈押禁見的街友，院檢人員讓他全程戴口罩及噴酒精防範，並在台北地院的電子公告版上特別備註「被害人疑似有不明肺炎，所以被告有接觸」，所幸醫院已證實「排除新冠肺炎」。

案發當時，因街友情緒失控，在北車鬧事，66歲保全見狀上前制止，雙方因此爆發口角，甚至出現肢體衝突，一旁路人趕緊將2人拉開，但保全突然倒地昏迷，送醫急救後仍回天乏術。街友因此被依重傷害致死罪起訴，並被羈押禁見。

由於保全疑似染有肺炎，在還沒確定病史等詳情之前，院檢人員不敢大意，不僅讓街友全程戴口罩，也以酒精消毒，北院的電子公告版備註欄上也特別記載：「被害人疑似有不明肺炎，所以被告有接觸」。

但警方表示，當時將傷者送醫後，醫院人員也隨即採集傷者檢體，並通知警方「排除新冠肺炎」，而目前將等醫院開立證明後，再報請檢察官進行相驗。

►姊妹們！給他好看！！！

【更多新聞】

►前召妓法官遭控性騷護理師！從臀部一路摸到膝蓋...花錢和解獲撤告

►子女都在美國…張哲琛、汪海清陷三中案恐逃亡 法官裁定再境管8個月！

►影／替血友病童抱不平 王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！