世新副教授用餐候位竟爆走引爆網戰！　被罵「教育界害蟲」怒告…失敗

▲世新一名副教授與附近店家爆糾紛，不僅上網留負評還告對方誹謗，但最後法官判他敗訴。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者孫于珊／台北報導

世新大學一名副教授，某天的中午與友人至早餐店「總匯更好AlwaysBetter」用餐，但因訂位問題與何姓老闆發生口角，副教授事後還上網批餐點品質不佳等，引發老闆及網友的抨擊，副教授還因此不爽提告妨害名譽，但台北地檢署處分不起訴，他不服再聲請交付審判，仍被台北地院駁回。

事發於2018年9月20日中午，副教授發現店內有空位，但老闆說位子已有人，只是去上廁所，但副教授等了一會兒都沒看到有人從廁所出來，氣得飆罵老闆是騙子！雙方因此發生衝突。

副教授事後還到該餐廳的臉書粉絲專頁給負評，並留言「女老闆服務太囂張，說謊，被客人拆穿謊言，惱羞成怒…」、「騙客人說位子的人去上廁所，廁所沒有人」、「所販售的產品為高熱量不健康丼飯」、「客人要走，還罵客人不講理」、「這家店覺得已經賺太多了啦！」、「我一個小小的消費者，畢生不會踏入這種店。」

但有學生目擊到副教授等了5分鐘左右就受不了，一直大聲嚷嚷說老闆騙人，吼到店裡、店外的人都被嚇到，還用手上的水壺用力敲打櫃台，認為副教授的EQ及溝通能力真的很不行，副教授的問題比較大。

老闆也於當日晚間在餐廳的臉書粉專發文概述當時爭執狀況，說副教授「臆測」他們賺很多「不義之財」、「動用自己資深媒體工作者的人脈，要在業界誹謗我們，讓我們無法容身於世新大學」、「因對方是世新大學知名老師，我們卻無力自保，也怕背後使用公權力對付我們。」

一名網友也留言痛批「濫用職權張牙舞爪的可怕教授」，還有網友到副教授的教學網站上辱罵他「教育界的害蟲」、「不知羞恥」、「做賊的喊捉賊」等語。

副教授不堪受辱，認為這些留言誣稱他惡勢力打壓，是不實內容，憤而提告老闆及2名網友加重誹謗。但檢方認為3人並無故意捏造虛偽事實，不具「實質惡意」，屬對可受公評之事的合理評論，處分不起訴。副教授不服再聲請交付審判，但法官也認為3人評論內容非子虛烏有，因此駁回聲請。

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