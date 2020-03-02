台大開學師生若2人確診全校停課！實體課暫停同步啟動遠距教學

▲因應新冠肺炎疫情擴散，台大特別召開防疫工作說記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台灣大學選在今（2日）開學召開記者會說明防疫準備。其中，停課標準部分，台大表示，過去沒有停課紀錄，還是希望能繼續維持。但假設真的有一名老師或學生確診，該師生的課程將實體停課。若校內有兩人，館舍和校區所有實體課程就停課。

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台大主秘孫效智強調，台大過去沒有停課紀錄，希望維持不停課傳統，加上現在遠距教學規劃都已做好準備。但如果真的有一名學生或老師確診，所有和師生有接觸過的課程實體停課。兩人以上，該館舍或校區的實體課程停課。

▲台大強調，還是希望維持不停課的傳統 。（圖／記者湯興漢攝）



孫效智表示，就算實體停課，教學也會實際上會繼續，將透過遠距教學，方式包含非同步教學等教學系統方式，甚至藉由補課和自主學習，幫助學生學習，希望達到維持不停課。

▲台灣大學3/2早上開學為有效管控疫情多處管處入口將管制、量額溫，並要求配戴口罩，入場時以酒精消毒雙手。（圖／記者湯興漢攝）

孫效智進一步說明，為了維持台大教學不中斷的傳統，台大積極展開遠距教學的佈局與資源的擴充。以目前來说，本校NTUCOOL數位教學平台已有659個課程開課，可供半數以上學生選修（13450人左右）5棟教學大樓共123問教室也都可以在上課時同步錄影，讓無法到校的同學以非同步方式在家學習。