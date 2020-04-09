援助各國抗疫遭指「宣傳國威」　陸外交部：從未要求誰「抄作業」

▲大陸新冠肺炎疫情不斷好轉 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

目前，中國已向10個國家派出了12批醫療專家組，幫助他們抗擊新冠肺炎疫情。有評論稱，中國此舉是希望通過這種方式向外國輸出「中國模式」的治理方法。對此，大陸外交部發言人趙立堅反駁，「我們從不向誰『輸出』中國模式，也從未要求誰『抄中國作業』。」

4月9日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會。趙立堅表示，中方這麼做，是出於投桃報李的情誼，是出於國際人道主義精神，更是為了踐行人類命運共同體理念，「我們從來不會在朋友有難時袖手旁觀、避而遠之，更不會在伸出援手時夾雜私利、挑三揀四。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝 環球時報）

他進一步表示，守望相助、齊心協力、同舟共濟、共克時艱，就是中方同國際社會一道，堅決打好打贏疫情防控全球阻擊戰的初心和目標，始終未變；面對這場突如其來的全球公共衛生危機，沒有任何國家可以獨善其身，國際社會比任何時候都更需要團結與合作。

趙立堅強調，中方堅決做好本國疫情防控，加強國際抗疫合作，積極參與全球衛生治理，是責任更是擔當，符合國際社會共同利益和全人類福社，「中方願繼續秉持人類命運共同體理念，集各方之力，匯各方之智，同各方分享交流防控有益做法，有效開展聯防聯控，積極支援世衛組織等國際組織發揮作用，堅決阻遏疫情全球蔓延並迎來國際抗疫的最終勝利。」



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