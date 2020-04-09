還有700人登記要回家　邱垂正：陸委會高度關注武漢疫情

▲因應新冠肺炎疫情，滯留湖北民眾搭乘包機、類包機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

在經兩批武漢包機、一批類包機共五架次接返滯留湖北共975名台灣人返台後，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天透露，經海基會、陸委會彙整相關統計，目前還有700多人登記要回家，至於何時、用什麼方式安排接返，「還需要跟對方來溝通。」

邱垂正強調，有鑑於疫情在湖北武漢爆發，因此在武漢市於4月8日零時起解封後，政府仍然必須要密切關注，因此陸委會同樣也高度關注武漢情勢，並依據過去執行滯留民眾接返的經驗與基礎，持續與對岸來溝通。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正說明，目前武漢當地除了還要進行嚴格的社區管理外，當地政府也強調，「交通管控的解除，不等於防疫措施的解除，打開城門也不等於打開家門」，加上大陸許多省市，仍對從武漢來的居民要求接受核酸檢測，如北京與深圳，這是台灣方面相對審慎的原因。

按照陸委會說法，維持對滯留湖北台灣人註記管制，堅持三原則，並以有我方醫護人員的專案班機方式接返等，是為了防疫需求考量，讓國人安心、放心，也保障滯留民眾下所做的決定。

被媒體問到，還有多少滯留武漢的國人，邱垂正說，基於個別因素，或是特殊需求，表達希望政府接返回台的人，「數字是不斷在變化的」，目前約還有700餘人，至於用什麼方式、何時，還需要跟對方來溝通，尚無具體訊息對外說明。

值得注意的是，在2月3日兩岸首批武漢包機執行時，外傳台灣方面曾提出，計畫捐贈武漢防護衣，後經陸委會主委陳明通在3月30日證實，台灣確實有準備1萬份防護疫，讓東航協助防疫，但東航當時因作業不及沒有收下。

對此，邱垂正表示，陸委會向來不會主動透露協商的相關內容，惟主委對於立委的提問，有義務就事實說明，相關情事係屬於「一種善意的表達。」

▼滯留武漢台灣人拍攝武漢解封後畫面。（圖／受訪者提供）

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