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國三女家境貧困「沒錢買手機」…無法上網聽課！「課業落後」焦慮自殺

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▲▼國三女沒錢買手機，無法聽網課自殺。（圖／翻攝自微博）

▲國三女沒錢買手機，無法聽網課自殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，大陸早前宣布停課，學生只能留在家中上網聽課。河南南陽鄧州市上營村一名李姓國三女生疑因家境貧困只有一部手機，沒有足夠時間上網聽課，上週六（2月29日）在家中吞下母親用於治療精神疾病的藥物自殺，被家人發現後立即送院。

綜合陸媒報導，李女的父親因左腿殘疾，只能為人補鞋維持生計，而母親則因患精神病，沒經濟能力且常年吃藥；李女還有一位姊姊及弟弟，均在求學階段，故家中開銷巨大，日子過得十分艱苦。

因疫情導致停課，李父東挪西湊才買了一部智能手機，供子女3人上網聽課，但因3人同時面對大量課業，只有一部手機，沒辦法同時兼顧。有知情人透露，李女使用手機上網聽課的時間不足，導致追不上進度，受到老師及同學質疑，才一時想不開，選擇吞下母親的藥物，企圖以此結束生命。

家人發現後，立即把她送到鄧州市中心醫院搶救，生命一度垂危。對此，李父表示，他也不清楚女兒的自殺原因，「大女兒寫完作業，二女兒（上網課）時間過了，不知道是為了手機還是不想做作業」。他又表示，事發當天校方剛好出考試題，女兒可能比較著急才想不開，「家人從不會批評女兒的學業進度。」

至於上營村村委杜姓書記則表示，網上文章存在炒作「不是那回事兒」。他指出，雖然李父是殘疾人士，其妻子確患有精神疾病，但他家的狀況並沒有網傳的那麼嚴重。對於李女的自殺原因，杜某則表示，當地警方及政府部門正在調查中。

當地政府周日（3月1日）通報，李女經治療後暫無生命危險，當地已成立調查組進行調查。

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