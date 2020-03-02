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預防院內群聚！高醫啟動監控設備　24hr遠端觀測隔離患者呼吸心跳　

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記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響，國內出現第一起醫院群聚感染事件，為了預防群聚意外再發生，高醫大附設醫院即時啟動「非接觸式監控設備」，減少醫護人員與病患之間直接接觸，以及開設返國關懷門診，提供三級旅遊警示地區返國人士於戶外就診、領藥。

▲高醫啟動非接觸式監控設備。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫啟動非接觸式監控設備，遠端關懷患者生理狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫大附設醫院院長侯明鋒表示，過去在負壓隔離病房，醫護人員都必須著裝進入幫患者檢查，例如體溫、心跳呼吸等量測，另外也包括送餐，我們希望能利用現階段AI技術，減少醫護人員停留在隔離病房的時間以及相關醫療步驟，主要用紅外線偵測來監測病人的呼吸、心跳、體溫。

▲高醫啟動非接觸式監控設備。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醫師可遠端監控病人體溫。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫表示，非接觸式監控設備可於遠端觀察病人的體溫、心跳及呼吸等，透過熱點形成影像的方式進行照護，從螢幕上看不到病人的臉，既能保護病人的隱私，更可減少醫護人員與病人之間的直接近距離接觸。平板電腦簽屬同意書，則是以影音方式存檔，取代傳統病人紙本簽署，完整建立無紙化的簽署管理程序。

▲高醫啟動非接觸式監控設備。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫啟動非接觸式監控設備，遠端關懷患者生理狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

侯明鋒指出，過去每班醫護人員會進到隔離病房一次以上，如果是較嚴重的患者，可能次數還會增加，不過有了非接觸式監控設備後，量測心跳、體溫就不必進到病房，且可以24小時監測，從遠端就可知道發燒需不需即刻處理，一天至少減少3次以上醫護人員進入負壓隔離病房機會。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院胸腔科醫師蔡明儒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院胸腔科醫師蔡明儒。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫大附設醫院胸腔科醫師蔡明儒表示，新設備對第一線醫護人員來說相當方便，因為每次進到病房都要穿全套防護衣，每次著裝都至少要20分鐘，且防護衣現在也算是一線物資，藉由設備可減少物資耗損及人力消耗。

▲平板電腦簽屬同意書。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲平板電腦簽屬同意書。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，高醫自2日起，在十全一路醫院戶外設立「返國關懷門診」，提供14天內剛自韓國、義大利或其他經政府公告為三級旅遊警示地區返國人士及其同住者，若無發燒或呼吸道症狀，可依主管機關指示，於戶外就診、領藥。

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