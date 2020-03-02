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芝加哥病患「感染源不明」…美放寬檢測標準　衛生部長：會有更多社區傳播

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▲▼美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）1日證實，芝加哥出現一起「感染源不明」的新冠肺炎確診病例，目前仍在調查患者曾接觸過的人；另外，美東羅德島也出現首例確診病患，該名病患2月時曾前往義大利旅行。艾薩表示，政府正在加強檢測，但也承認美國會出現更多社區傳播的病例。

綜合外媒報導，艾薩1日向媒體證實，位在伊利諾州的大城芝加哥，出現感染源不明的確診病患，目前官方正全力釐清病患曾到過的地點與接觸人士；此例也讓美國疑似社區傳播的病例再度擴大，目前包含加州、奧勒岡州、華盛頓州與伊利諾州在內，共有5地出現疑似社區傳播的病例。而美東的羅德島也出現首例確診病患，該名病患2月曾至義大利旅遊，與其接觸過的人員也都正在進行隔離。

艾薩表示，衛生部門正在加強對新冠病毒的檢測，「我認為這非常重要，我們也必須要像對待成年人一樣，向所有美國人解釋。」艾薩也坦承，就像全世界的疫情一樣，美國會出現越來越多的社區傳播病例，「我們不知道會有多嚴重。」

美國疾管中心（CDC）也再度放寬新冠肺炎的檢測標準，讓地方政府的實驗室也有能力做初步檢測，再由疾管局進行最終確認；根據資料顯示，目前美國僅檢測不到500例，遠低於南韓的7萬次。

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