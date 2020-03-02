快訊／全美第2死！華盛頓州添4確診「3命危1病逝」　來自同個照護機構

▲華盛頓州金郡（King County）衛生部門衛生官員2月29日召開記者會說明第一起死亡案例。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國華盛頓州新增4名新冠肺炎（COVID-19）確診病例，3人命危，1人已病逝。當地衛生部門表示，4人全數都是在長期照護機構接受相關照護，該名死者為70多歲男性。

華盛頓州金郡（King County）衛生部門透過聲明指出，目前當地確診病例已增至10人，其中2人死亡。這也讓全美因感染新冠肺炎（COVID-19）死亡的人數來到2人。

聲明指出，命危的確診病患為一名70多歲男性、一名80多歲女性及一名90多歲女性，全都住金郡柯克蘭市（Kirkland）的長青健康醫療中心（EvergreenHealth）住院，另外一名70多歲男性也在該照護機構住院，於2月29日病逝。

據了解，4名新確診的患者都是「生命護理中心（Life Care Center）」的住民。

►不斷更新／南韓全國感染達4212人 美華盛頓州第2例死亡確認

►美華盛頓州「療養機構封院」 2確診50多人出現呼吸道症狀

►疫情衝擊 路透：習近平確定延後訪日！料安倍晉三本周正式宣布