桃園「大自然主題影展」　加強防疫讓民眾安心免費看電影

▲紀錄片「極北獵人」劇照。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應4月22日世界地球日，桃園光影文化館規劃3至4月主題影展「大自然交響曲」，精選撼動人心的影像和故事，喚醒觀眾對自然環境的重視。而因應新冠肺炎疫情，館方加強防疫不打烊，籲請來館民眾自行配戴口罩，進入放映廳前請配合量測額溫及消毒手部，館方也於每場放映結束後加強消毒，讓大家安心免費看電影。

▲桃園「大自然主題影展」因應新冠肺炎疫情，館方加強防疫。（圖／文化局提供）

光影文化館指出，「大自然交響曲」主題影展自3月1日起到4月29日期間，共選映16部影片，包含山林、海洋、花草、動物等四大主題，其中3月7日、4月25日放映磅礡山岳紀錄片《極限巔峰》，榮獲2018年澳洲影視藝術學院獎紀錄片最佳攝影、最佳音效、最佳原創音樂，紀錄橫跨22個國家，由極限運動員引領進入命懸一線的險峻危谷，震驚撼人的視覺體驗。

▲紀錄片極限巔峰劇照。（圖／文化局提供）

3月22日放映海洋紀錄片《餘生共游》，講述鯨鯊面臨的生存困境，追尋與人類共存的可行模式，關注海洋的生態延續。3月4日、4月18日放映《世界之庭》榮獲2016年都柏林國際影展觀眾票選大獎，改編頂尖金牌園藝師瑪麗雷諾的真實人生，突破傳統追求自然永續理念的浪漫冒險故事。

▲電影「黑熊森林」劇照。（圖／文化局提供）

拍攝歷時6年的在地紀錄片，榮獲2017年桃園電影節台灣獎首獎《黑熊森林》，將於3月21日、4月18日放映，隨著黑熊研究學者黃美秀與團隊的腳步，探討布農族與臺灣黑熊的人文歷史及黑熊的苦難故事。詳細電影場次及索票辦法請至「桃園光影文化館」臉書粉絲頁查詢，或參閱「大自然交響曲」主題影展線上索票 http://bit.ly/37C2o6Y。

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