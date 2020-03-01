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大讚香港防疫有效　林鄭月娥：確診95例「比鄰國都低！」

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／香港特區政府）

▲林鄭月娥視察口罩供應。（圖／香港政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥3月1日在臉書大讚香港防疫措施有效，她表示，香港與大陸毗鄰，人員往來頻繁，城市密度又高，但確診數字95例，比鄰近的日、韓都低，更遠低於出現大規模感染的義大利、伊朗。

林鄭月娥指出，香港的防控疫情工作堅持以科學為證及理據為本，以目前共95宗確診數字看，措施是有效的，「香港與內地毗鄰，人員往來頻繁，而我們的城市密度又高，但確診數字比亞洲區內的韓國（3526）、日本（239）和新加坡（102）低，又遠低於出現大規模感染的義大利（1128）和伊朗（593），這都是各界共同努力的成果。」

▼林鄭月娥派發口罩給老年人。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／香港特區政府）

林鄭月娥提到，特别要感謝前線的衞生、醫護和防疫人員及政府専家顧問團的四位成員，梁卓偉教授、袁國勇教授、福田敬二教授和許樹昌教授，「他們除了在政府抗疫過程中提供重要意見外，亦樂意接受傳媒訪問，分析本地疫情和呼籲市民做好防疫措施。」

林鄭月娥還說，隨着上周病毒在多個國家蔓延，政府已採取果斷的出入境和衛生檢疫措施，防止病毒從國外傳入，未來一星期的重要行動，是以專機分批接回滯留湖北省的港人，並為返港後做好14天強制檢疫和病毒測試及生活上照顧的各項工作，「我昨午召開的跨部門督導委員會暨指揮中心已作出指示，我們日內會交代行動細節。」

▲▼旅遊,伊朗,警示。（圖／楊殿宏製）

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