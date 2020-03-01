武漢雷神山98歲奶奶出院　創肺炎最高齡危重症康復紀錄

▲大陸98歲新冠肺炎危重症患者出院。（圖／翻攝自長江日報）

記者陳政錄／綜合報導

近百歲重症患者也能康復出院！大陸抗擊新冠肺炎疫情兩個多月，確診治癒率突破52%，更偶有振奮人心的消息傳出。據新華社報導，今（3月1日），武漢雷神山醫院出院一位原新冠肺炎確診的危重症患者，是高齡98歲的胡婆婆，報導稱這是目前已知的全國最高齡危重症康復患者。

胡婆婆家住武漢市江岸區，於2月初出現高燒，因此在她55歲的女兒陪同下，赴醫院檢查，不料雙雙確診為武漢肺炎；2月13日晚，胡婆婆母女兩人，一同被轉送往武漢雷神山醫院，住在感染科10病區同一間病房，由來自大連醫科大學附屬第二醫院的醫護人員，負責該病區的治療。

▲武漢雷神山醫院建設情況。（圖／央視新聞）

回憶胡婆婆住院當晚，醫護人員表示，她當時高燒達攝氏40度，病區主任隋韶光安排醫護人員進行24小時照料，直到2月17日上午，體溫終於恢復正常，但因胡婆婆患有高血壓，肺炎更引發心肺功能障礙，因為被確診為危重型新冠肺炎。

「為了救治胡婆婆，雷神山醫院多學科緊密合作，中國工程院院士王辰也參與會診。」隋韶光說，3月1日上午11點，胡婆婆和女兒經檢測後，雙雙康復出院。

胡婆婆出院當天，由雷神山醫院院長王行環等，贈送鮮花，胡婆婆的女兒丁女士連連致謝，感受救命之恩。截至3月1日，雷神山醫院累計出院患者近200人。

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