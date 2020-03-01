新冠肺炎管控起衝突！　24歲男「摺疊刀猛刺」當場砍死2人...自首仍死刑

▲新冠肺炎影響，湖北等多地都封城。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，大陸各地區隨即展開防疫措施，包含在道路設置卡點，進行量體溫、車輛管制等規定。雲南男子馬建國2月5日因不滿卡點工作人員，竟然拿出隨身攜帶的摺疊刀，當場捅死2名工作人員。法院今（1）日審理後判其死刑，且不可減刑。

根據「春城晚報」報導，馬建國今年24歲，是紅河州紅河縣阿紮河鄉洛孟村委會洛瑪村村民。他和同行村民馬克龍於6日晚間6時20分經過「咪卡」一處新冠肺炎防控卡點，紅河縣財政局下派的扶貧幹部張貴周以及紅河縣石頭寨鄉幹部李國民請兩人配合作業。

▲新冠肺炎治療。（圖／翻攝 澎湃新聞）

馬克龍先行下車，不服卡點工作人員的管理，自行搬除路障。而馬建國看到此情況也下車，又見到工作人員張貴周拿著手機拍攝取證，大為光火，直接拿出身上的折疊刀，對張貴周的胸腹部連續猛刺，接著又刺向趕來勸阻的工作人員李國民肚子。

最後造成張貴周、李國民兩人死亡。雲南省紅河州中級人民法院1日依法公開開庭審理，法院認為馬建國無視國家法律，無視疫情防控秩序故意非法剝奪他人生命，造成兩人死亡的嚴重後果，其行為已構成故意殺人罪，應依法追究其刑事責任。

被告人馬建國曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢後五年內再犯，依法應當從重處罰。馬建國雖在案發後自首並如實供述犯罪事實，但其在疫情期間採用極其殘忍的手段殺害兩名疫情防控工作人員，主觀惡性極深、犯罪情節極其惡劣、犯罪後果極其嚴重，依法不予從輕處罰，當庭以故意殺人罪判處馬建國死刑，剝奪政治權利終身。而馬克龍一案則另行開庭審理。

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