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新冠肺炎害載嘸人客　2運將饒河街外互K爆血

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▲▼2名運將因搶客問題大打出手，其中一人被鋁棒打到頭破血流。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲2名運將因搶客問題大打出手，其中一人被鋁棒打到頭破血流。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）
記者游宗樺／台北報導
新冠肺炎疫情升溫，許多民眾為避免遭傳染減低搭車出門的頻率，松山饒河街夜市就有兩名計程車運將，因為搶客問題演變成全武行，其中1人當街拿出鋁棒開打，另一人則拿扳手反擊，卻被打得頭破血流，誇張畫面全被一旁民眾直擊，並拍下放到臉書社團《爆料公社》，引起網友一片熱議。

據悉，顏姓運將（48歲）當時在八德路四段與饒河街口停等紅燈，但不耐久候便將車輛往前挪動，往前開到轉角街口，被後方的劉姓運將（49歲）認為是在搶客人，於是拿出車上球棒，走到顏男車旁理論，顏男見狀也不甘示弱，拿起扳手下車與對方爭執，爆發激烈的肢體衝突。

▲▼2名運將因搶客問題大打出手，其中一人被鋁棒打到頭破血流。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲▼2名運將因搶客問題大打出手，其中一人被鋁棒打到頭破血流。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲警方獲報到場，將雙方隔開。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

2名運將把人來人往的饒河街夜市當作格鬥場，顏男拿出扳手攻擊對方，劉男則拿起鋁棒重重的朝顏男頭部K去，把他打得頭破血流，警消獲報到場發現顏男額骨骨折，滿臉是血，劉男右手臂則有挫傷，分別被送往忠孝醫院及國軍松山醫院救治，經治療均無生命危險。由於雙方皆有提告，警方訊後將依傷害罪嫌移送法辦。

網友看到現場照片後紛紛在貼文下留言，「最近生意不好大家火氣都大」、「身為專業的計程車司機，帶根球棒在車上也是很合理的。」、「沒啥好奇怪，台灣的計程車司機的素質可以說是比爛的！」、「這就是為何我不搭計程車 只搭UBER的原因」。


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