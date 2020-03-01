單親媽「清潔員+兼職網拍」養2寶！小五女兒竟被同學笑：妳家好窮　她一聽心碎

▲原PO難過地向網友們尋求幫助。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／綜合報導

單親爸爸、媽媽的需要一人分飾多角，不僅要賺錢養家，還得獨自扶養小孩，實在相當辛苦，但一名雙寶的單親媽媽就在臉書表示，「小五的女兒被同學笑家裡窮……」讓她感到相當難過與無助。

原PO表示，「我是雙寶單親媽媽，想抱怨我自己，已經這麼努力再賺錢養2個寶貝了，為什麼還能讓我小五的女兒被同學笑家裡窮」而她也提到，自己除了白天做正職大樓清潔員，還兼職網拍社團補貼一點生活費，卻沒想到才剛開學而已，女兒就被嘲笑家裡窮。

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無助的原PO上網尋求網友們意見，「不知道有沒有人，可以幫幫忙我想好辦法，看如何跟老師提這件事。小五女兒心理有點受創，一直說在學校被說家裡窮…」而她也忍不住感嘆，「為什麼才國小而已財富價值觀偏差都這麼嚴重」、「我真的很努力的在生活了」。

對此，網友們看到後紛紛留言鼓勵原PO，「對方家長的教育方式真的才是有問題！真的看不慣很多恐龍家長和價值觀偏差的小孩，樓主加油！」、「不用理會別人的閒言閒語，你很棒」、「覺得要把自己的心態調適好，再導正小孩的觀念，告訴孩子不對的是那些嘲笑別人的人。窮本身沒有錯，只要肯努力、堅持為善、做對的事，心態跟觀念不正確，以後小孩長大要是有錢了，也可能會去笑別人窮」。

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