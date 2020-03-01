遭爆拒送便當到醫院...正忠排骨道歉了！「捐100萬」5聲明：優先服務醫護人員

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

知名的連鎖便當店正忠排骨飯，某間分店日前遭人爆料拒送便當到醫院，就算對方苦苦哀求，仍是遭該店無情拒絕，引發不少網友熱議。對此，正忠排骨飯提出五點聲明道歉，同時也表示將會捐贈1百萬中央防疫中心，並向第一線的防疫人員致敬。

▲正忠排骨提出5點道歉聲明。（圖／記者鄧木卿攝）

因為新冠肺炎疫情持續升溫，讓不少在第一線努力抗疫的醫護人員變得更加辛苦，而日前卻傳出正忠排骨飯拒送便當到醫院一事，經一名護理師在網路上爆料後，隨即引起不少網友不滿。不過，正忠排骨也隨即提出五點致歉聲明，而其課長也主動私訊原PO會在加強教育。

對此，原PO也在臉書提到，「正忠排骨飯的課長很積極連絡我並表達歉意，請大家給他們一個改善的空間，我們接受正忠的歉意，大家互相理解互相支持，謝謝FB的大家。」

正忠排骨飯聲明如下：

一、該分店店長在沒經過公司授權私自暫停配送醫院訂單。針對此事公司深感抱歉。公司對於該分店店長、也將對其做出必需要懲處！

二、公司在醫院內也有直營門市。目前為止也是正常營運。從沒因為目前疫情狀況而暫停服務。總公司在疫情爆發後也沒有發文公告全省門市暫停醫院送餐的業務。

三、台灣在防疫工作上做的很落實。處在防疫工作第一線的醫務人員對於他們的付出貢獻是令人尊敬及敬佩。

四、在防疫期間只要醫護人員或醫院有便當上的需求來電訂購、正忠排骨飯一定會優先服務。

五、針對此次事件，公司會再更加強服務人員的教育訓練、在服務品質上更加精進。

最後、正忠排骨飯將捐贈壹佰萬元整、給中央防疫中心、向第一線防疫人員致敬、也感謝各界的批評指教！