4辣妹藏家裡「壞一次1500元」！他坦白：業績好一天賺800　警搜出50包潤滑液

▲張男媒介4名女子性交易。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名張姓男子媒介旗下3名泰籍女子、台籍女子，在其嘉義的住處，從事性交易，而每次性交易的價格為台幣1500元，張男會從其中抽取500元的傭金，同時並交給招攬男客的幫手100元的傭金。

判決指出，張男基於意圖使女子與他人性交行為，因此媒介4名女子從事性交易，而心思縝密的他，還雇傭了另名男子在場招攬男客，而男客到場後，會先在客廳挑選小姐，選定後才會進入指定的房間性交易，。

詭異的營業方式引起警方注意，而警方持搜索票到場搜索後，扣案計時器2個、帳單一份、12個未開封保險套、已使用過的保險套1個、潤滑液50包。對此，張男在警訊時也坦承，平均一個小姐一天會接2、3個客人，業績好的話自己一天大概可以抽成800元到1000多元。

對此，嘉義地院法官認為，張男的行為已經影響到社會風氣，因此依共同意圖使子與他人為性交之行為，而容留以營利，處以6月徒刑，併科罰金台幣2萬元，其中徒刑部分如要易科罰金，則以新台幣1千元折算一日。

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