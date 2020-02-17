「不讓他們在黃泉路孤單」單親媽勒斃2子女　警局淚訴：活得太累

▲涉嫌灌藥殺害兒女的單親媽被戒護送返警局。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市30歲吳姓單親媽媽自稱「活得太累」，帶著親生兒女入住摩鐵共赴黃泉，她先將抗憂鬱藥物和食物餵食2小孩後，再用童軍繩將他們勒斃，隨後傳訊給前夫「小孩手腳已經冰冷、不讓他們在黃泉路孤單」，前夫回「你不要開玩笑！」，趕赴摩鐵時，2子已氣絕身亡，吳女坦承犯行，訊後依殺人罪移送偵辦。

▼吳女的陳姓前夫（中）與吳女哥哥（左）到板橋殯儀館相驗2小孩遺體 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，吳女2014年經歷婚姻失敗後，帶著一對兒女投靠親哥哥，自己也交了新男友，從事網路直播販賣化妝品、服飾，更加入直銷到美髮店打工，原本已經展開新的生活，日前卻與男友分手，又在生活上與哥哥產生衝突，加上陳姓前夫交新女友，長達8個月未探視兒女，造成精神上憂鬱，上個月底還就醫領了200多顆抗憂鬱藥物。

▼吳姓單親媽媽與2小姊弟臉書合照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

13日吳女騎機車帶著8歲女兒、6歲兒子到新北市五股區一家汽車旅館投宿，打算住到18日，但早在入住前就起了輕生念頭；15日晚間11時許，她將隨身帶著的抗憂鬱藥物，和在食物內餵食2小孩，待他們昏睡後，拿出預藏的童軍繩套頸將他們勒斃。

吳女隨後傳訊息給前夫「小孩手腳已經冰冷、不讓他們在黃泉路孤單」，還打電話想要向他借錢，但前夫沒有接到，等看到訊息時嚇的立刻回撥「你不要開玩笑！」，但知道吳女精神狀況不穩定，擔心出事，隨即衝到摩鐵查看，誰知憾事已經發生。

16日凌晨3時許，警方獲報到場，吳女及一對兒女仰躺在床上，2小孩身體僵硬明顯死亡，吳女則呈現嗜睡狀態，隨即將她抬上擔架送醫救治；警方在房間內找到一只藥袋，裡面僅剩下20多顆抗憂鬱藥，又在浴室毛巾架發現一條童軍繩綁在上面，懷疑吳女意圖輕生。

16日下午3時許，吳女哥哥、大嫂及陳姓前夫配合檢警，到板橋殯儀館進行2小孩遺體相驗，確認死因，3人眉頭緊鎖不發一語，大嫂見到2外甥難過地泣不成聲，結束後低調離開。

17日下午2時許，吳女清醒後，在警方戒護下返回分局問訊，她坦承犯行，直言「活得太累」才會痛下殺手，訊後將她依殺人罪移送新北地檢偵辦。

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▼吳姓單親媽媽入住摩鐵時早已有輕生念頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）