2歲童慘遭單親媽活活餓死廁所　舅舅「參與凌虐毆打」也被起訴

▲酒店上班的林姓單親媽和男友、哥哥凌虐2歲兒子，關廁所不給飯吃，3人先後被檢察官起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

21歲的林姓單親媽媽不餵養2歲兒子，還任由男友、哥哥凌虐兒子，導致兒子被關在廁所內挨餓，最後體重剩下不到5公斤，被活活餓死，台北地檢署1月間將林女和男友起訴後，2月初循線將林女的哥哥通緝到案並聲押獲准，雖然哥哥在男童死前1個月已經離家，但檢察官調查後認為相關事證明確，26日依妨害幼童發育罪起訴。

北檢起訴指出，林女原本把兒子留在嘉義讓親友照顧，自己獨自到台北市林森北路酒店上班，並且和蕭姓男子同居，2018年8月間，親友不願再繼續照顧，就由林女哥哥把孩子送到台北給林女。

林女哥哥北上後，順便住在林女租屋處住2、3個月，期間男童每次飢餓哭鬧時，林女和哥哥、男友動不動就大聲斥罵、毆打孩子，還會把孩子關到廁所裡，直到10月10日，林女的哥哥離開台北。11月9日，林女回家發現3天前被關進廁所的孩子沒有反應，竟然和蕭男逃離現場，反而是酒店經紀人勸林女報警到場發現，男童瘦得皮包骨，已被活活餓死。

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