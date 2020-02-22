人妻嬌怨「學長」7次都不戴！他猛回：學妹配合度好　夫一看鹹濕對話氣炸

▲阿傑與花花的對話紀錄相當鹹濕。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿傑」（化名）懷疑妻子「花花」（化名）與男子「阿志」（化名）出軌，也從兩人的對話紀錄發現，「這7次你都沒有戴套也有幾次內射...」等鹹濕對話，但由於罪證不足，阿志在刑事上被檢方處以不起訴處分。不過阿傑再提起民事求償，而高雄簡易庭審理後認為，阿志確實已經侵害到阿傑的配偶權，因此判他應賠償14萬元。

判決指出，阿傑發現妻子在交友軟體上，與一名綽號「學長」的男子關係曖昧，兩人多次互傳鹹濕對話，「學長佳麗三千為什麼非要已婚的我呢？」、「學妹配合度好」、「我的記錄是做了7 次，這7 次你都沒有戴套也有幾次是內射」、「你幾乎都沒有戴」。不過，由於阿傑提告時，無法提出其他的罪證，因此在刑事部分，檢察官給予阿志不起訴處分。

阿傑另外提起民事告訴，主張阿志的行徑已經為他帶來心靈上的痛苦，因此向他提起30萬求償。對此，阿志則抗辯，該軟體的目的是為了交朋友，自己只是順著花花的語意回應，但實際上並未與對方發生性行為，且當時檢察官也已經處以不起訴確定。

不過，高雄簡易庭認為，民事訴訟採取證據優勢原則，與刑事訴訟採「毫無合理懷疑」之嚴格證明法則程度不同，不以達到無合理懷疑程度，始可認定事實，因此認為阿志的抗辯不予採信，判他須賠償阿傑14萬元。

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