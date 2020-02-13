遇鄰嬤揭家醜　綠玫瑰：扛起責任養孩子的人，最光榮！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

過年期間，女兒DAHLIA因為腺病毒高燒不退，住進了某大醫院健保房，這單間健保房要塞3組病人，大家來自於不同的家庭，難免得互相體諒、照應，3號床男童的阿嬤發揮長輩本能，一進來就開始串門子，東串串西串串，串得不亦樂乎啊。

此時，護理師進來對3床做病程與家庭背景了解，這樣可以幫助醫師快速掌握孩子的病情，「他已經燒3天了啦，都超過40度，他爸爸要工作，平常都是我帶。」護理師問：「爸爸在哪邊工作呢？」「在深圳啦，不過他1月10號就回來了，沒有發燒。」在這個武漢肺炎風聲鶴唳的時刻，聽到關鍵字實在不免讓我心驚一陣啊…護理師很淡定地繼續問：「弟弟的爸爸在深圳工作，那媽媽呢？」

3床阿嬤面對護理師的詢問，用很不好意思的口吻回覆：「嗯…他媽媽哦...（壓低聲音）他們是單親啦。」那一種很隱晦、很丟臉、很羞恥的語氣，聽起來真的好熟悉，好似不認識我的人，第一次聽到我沒結婚就生小孩，同樣帶著滿滿的訝異與同情。接下來，住院總醫師，交班護理師，阿嬤每次都在這裡卡關，聽到第三次，連我都開始尷尬起來。

等到醫護團隊瞭解完，阿嬤看我們熟門熟路，不到15分鐘就把住院的裝備全部放好，就來問我住院該帶什麼？果不其然，她又提到：「我看妳好像很熟的樣子，所以來問問看要帶什麼，因為我兒子啊...他們是…單親啦，平常孫子都是我在顧。」我忍不住以一種母胎單親、頂天立地的口吻勸她：「我也單親啊，單親沒有不好，如果兩個人不適合，硬要共組家庭，每天吵架還是互毆，反而讓小孩留下陰影。」

或許這樣的言論，已經過於挑戰長輩的傳統價值觀，但阿嬤深知敦親睦鄰的重要，所以看似勉強地吞下我的說法，阿嬤：「對啦，妳能理解，妳離婚多久了？」「我沒結過婚啊，我跟她爸爸交往很多年，但懷孕以後他整個人都變了，什麼都丟給我，好像在逃避什麼，我就想說硬結婚可能會更慘，萬一碰到那種脾氣一來就打人的，想逃都逃不了。」

阿嬤說：「也是啦，妳很樂觀哦！」我：「碰到事情就是去解決，事後也證明我是對的，小孩生下來以後，他就不太理我們，當時我全職在家顧小孩，他不出奶粉錢，甚至連我的晚餐、飲料都要我自己出，這樣怎麼能結？」想到阿嬤的兒子，我接續說下去：「我扛起責任，很光榮的，並不會丟臉，妳也不要覺得這是家醜啊，妳兒子養兩個，很棒的！」阿嬤臉上終於出現釋然的表情。

時代已經不同了，以前的人婚姻不順，又擔心外界的指指點點，只能怪自己挑錯對象，繼續忍受不公平的對待、伴侶外遇、家庭暴力，但我們這輩在小的時候，都是爸爸媽媽的寶貝，對於命運也有不同的解讀，我們不再認命，而是試圖去扭轉自己的人生，所以，碰到不適合的人，為什麼一定要順服屈就？沒有愛的家庭，勉強維持一個名份，對彼此與孩子才是真正的傷害啊。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。