「2國往上狂衝」一支影片秒懂全球確診人數　網：最後一句話令人感傷

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎在國際間疫情不斷，目前全球將近60個國家皆傳出確診。重症名醫陳志金分享一支影片，是以動態呈現世界各國的感染人數，他並提出3個重點。

大陸國家衛生健康委員會1日上午公布最新新冠肺炎數據，截至2月29日24時，累計確診病例79824例，累計死亡病例2870例。而大陸之外目前以南韓確診數排第二，《韓聯社》1日上午最新報導指出，目前全境累計3526人感染，其中17人死亡。

陳志金2月29日深夜在臉書發文，分享一支以動態呈現世界各國感染人數的影片，他說：

請繼續往下閱讀...

1、韓國一直往上衝。

2、義大利也是。

3、台灣慢慢往下掉，希望可以一直往下掉…

陳志金說，影片最後提醒「圖表呈現的不只是數字，而是和你我一樣的人。」有網友留言直呼，「最後一句話真是令人感傷。」

▲▼南韓疫情持續攀升，首爾近日出現搶購口罩的排隊人潮。。（圖／路透）

各國截至1日確診狀況如下：

中南美：3國

巴西：確診1例

厄瓜多：確診1例

墨西哥：確診4例

東北亞：2國

南韓：確診3526例、17死

日本：確診947例（郵輪705例，日本本土242例）、11死（郵輪6例、日本本土5例）

北美：2國

美國：確診70例（其中44例為鑽石公主號撤回、3撤僑者）、1死

加拿大：確診20例

東南亞：6國

新加坡：確診102例

越南：確診16例

馬來西亞：確診25例

泰國：確診42例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

歐洲：26國

法國：確診100例、2死

白俄羅斯：確診1例

摩納哥：確診1例

義大利：確診1128例、29死

冰島：確診1例

立陶宛：確診1例

荷蘭：確診7例

希臘：確診7例

瑞士：確診18例

奧地利：確診9例

克羅埃西亞：確診6例

西班牙：確診32例

英國：確診23例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診48例

瑞典：確診13例

芬蘭：確診3例

挪威：確診15例

俄羅斯：確診2例

羅馬尼亞：確診3例

北馬其頓共和國：確診1例

丹麥：確診3例

愛沙尼亞：確診1例

聖馬利諾：確診1例

愛爾蘭：確診1例

盧森堡：確診1例

西亞2國

亞塞拜然：確診1例

喬治亞：確診3例

大洋洲：2國

澳洲：確診25例（其中7例為鑽石公主號撤回）

紐西蘭：確診1例

南亞：4國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

巴基斯坦：確診4例

中東：10國

伊朗：確診593例、43死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診6例

巴林：確診38例

科威特：確診45例

阿拉伯聯合大公國：確診19例

以色列：確診7例（2為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：確診4例

伊拉克：確診13例

卡達：確診1例

非洲：3國

埃及：確診1例

阿爾及利亞：確診1例

奈及利亞：確診1例