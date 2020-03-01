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知名獸醫轟新口罩「變薄還變貴」：政府怎麼管理的　網友罵翻

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▲▼戴更基在臉書上討論口罩問題，意外引發論戰。（圖／翻攝戴更基臉書）

▲戴更基在臉書上討論口罩問題，意外引發論戰。（圖／翻攝戴更基臉書）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心下令徵用口罩後，引起許多外界議論。知名獸醫戴更基也出面指出，新的口罩不但價格更貴，品質還變差了，讓他「看不懂」，沒想到意外在網路上引戰。

戴更基在臉書粉專「動物行為治療師戴更基醫生」上貼文說明，以先前的口罩與現在的口罩做對比，先前進或價格為75元一盒，數量為50個，新的口罩進貨價格為250元一盒，數量也是50個，但不但質量變薄、變差，價格還更高，讓他看不懂，「政府口罩管理後怎麼是這個德性。」

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▼戴更基在臉書上討論口罩問題，意外引發論戰。（圖／翻攝戴更基臉書）

▲▼戴更基在臉書上討論口罩問題，意外引發論戰。（圖／翻攝戴更基臉書）

依據戴更基貼出的照片，舊的口罩50片裝在袋子內，與新的口罩比起來，厚度的確厚了一些。不過，這樣的言論引起網友回應，認為厚薄根本不是重點，「厚度不是重點吧。難得你是覺得即便符合CNS14774標準，「效果是用厚薄來評價的嗎」、「口罩仍應該秤斤論兩的賣嗎」、「如果有一樣的功效，口罩薄一點的本來就比較貴吧。」

對此，戴更基則回應，「你們愛罵愛說都隨便」，他想要談論的是品質與價格的問題，因為醫療單位每天都需要口罩，而非民眾的「恐慌性使用」，是醫療手術時的必需品，「你們心裡只想買到口罩就好，我們是為了開刀動物的安全使用。你們看到了全世界都在漲價問題我們買得到就好了，但是現在控管後漲價我都無所謂，重點是品質是否一致的問題？」

▼戴更基在臉書上討論口罩問題，意外引發論戰，隨後再度回應。（圖／翻攝戴更基臉書）

▲▼戴更基在臉書上討論口罩問題，意外引發論戰。（圖／翻攝戴更基臉書）

他提到，這30年來，各家口罩工廠的口罩都沒有這麼薄，「偏偏現在那麼薄。這是我看不懂的」，若真的口罩變薄、效果還更好，那麼就是進步，「但是如果不一樣，那就需要好好檢視一下為什麼了。我除了外科手術需要以外沒在戴口罩，想取消關注就請便，謝謝取消。」

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