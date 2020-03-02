紅外線熱顯像儀測體溫　北捷回應鄭文燦：每日載客200多萬「跟桃捷不一樣」





▲台北捷運示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運日前於台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設「紅外線熱顯像儀」即時偵測旅客體溫，結果遭到桃園市長鄭文燦質疑「北捷只是演練而已」。對此，北捷2日下午回應表示，請不要打擊公司同仁士氣與用心，北捷肩負每日200多萬搭乘人次的健康，與日運量8萬多人次的桃捷相比，兩者挑戰當然不一樣。

台北捷運日前於臺北車站試辦增設紅外線熱顯像儀，量測旅客體溫，讓大家安心搭乘。未料，有媒體報導「北捷只是演練而已，直言北捷車站閘門多、熱測溫儀還沒到位，施行有困難。」對此「打臉」一說，台北捷運公司鄭重敦請號稱民調第一名市長，能夠苦民所苦，勿打撃北捷員工日夜無休的防疫辛勞。

北捷日前於台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀，即時偵測多位進站旅客體溫，北捷同仁秉持多一分思考與創意，旅客就有多一分的安心與放心，將原偵測設備溫度的紅外線熱顯像儀，改裝成可即時偵測多位進站旅客體溫的設備，希望旅客搭乘捷運時能夠更安心。請民調第一名的市長，肯定北捷同仁主動研發的創意與用心，多多支持與鼓勵。

▲台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝，下同）

北捷表示，該儀器可在10公尺外追蹤旅客體溫，與機場、醫院檢疫是相同等級，每年皆經過精密的專業校正。籲請外界不要打擊公司同仁的士氣與用心，北捷肩負每日200多萬搭乘人次的健康，與日運量8萬多人次的桃捷相比，兩者挑戰當然不一樣。

北捷呼籲，現在全世界共同的敵人就是嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎），北捷公司上上下下，特別是第一線的人員，每天戰戰兢兢，積極清潔消毒；也絞盡腦汁透過各種創意與方法，希望保障所有旅客的健康，為防止疫情持續擴散盡一份心力！也希望大家能夠同心協力，一起對付看不見的病毒，防疫付出的是汗水，而不是口水，口水對疫情的遏止並沒有任何幫助。