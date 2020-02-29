疫情升溫一天新增5例！醫師揭「關鍵10件事」：別像韓國一樣爆增

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心29日新增5例確診病例，其中4例為院內感染，至此全國確診累計達39例。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書提醒「疫情升級後要注意的10件事」，呼籲民眾進一步升級個人防護原則，與政府攜手防疫。

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，台灣已經邁入新冠肺炎疫情的下一個階段，雖然沒有大規模的社區疫情，但已有明確「社區傳播」警訊和首例院內感染，建議進一步升級個人防護原則，分為以下10點：

一、 出門戴上口罩，保護自己也保護他人；感染者可能無症狀，但有傳染力

二、 若身體不適，在家也要戴口罩，並與家人保持2公尺以上距離，不一起用餐

三、 非必要不進醫院，若不得已需戴口罩、勤洗手

四、 不參加任何非必要的集會活動

五、 非必要不出國，目前各國多有疫情

六、 盡量不要去人潮擁擠的場所

七、 嚴格執行手部清潔

八、 抑制揉鼻子、揉眼睛的習慣

九、 過敏體質者減少接觸過敏原，或用藥物控制，減少不自覺接觸身體黏膜的動作

十、 規律生活作息、均衡飲食，不要太勞累，以維持正常免疫力

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▲謝宗學建議，面對疫情升溫，應進一步升級個人防護原則。（圖／記者屠惠剛攝）

謝宗學指出，新冠病毒傳播力強，零社區感染是不可能的事，但即便如此，大家仍需要做好個人防護，減少大規模社區感染發生，避免造成醫療體系負擔，根據各國目前治療經驗，只要醫療體系沒有崩壞，感染者依舊能接受良好治療，死亡率不到1％。

謝宗學強調，防疫是每個國民的事，光靠政府努力不夠，現階段重點是不要像南韓一樣病例暴增，讓政府有餘力撲滅社區星星之火傳播鏈，也讓醫療體系有餘力治療感染者，「拉長戰線，用空間換取時間，等待治療藥物和疫苗研發。」

▲指揮中心應變官莊人祥29日接受媒體聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

根據衛福部日前公布的「社區傳播」（community spread）4項徵兆，包括確定病例無法找到感染源、本土感染個案遠超過境外移入感染個案、出現持續性傳播鏈，以及有廣泛發生的群聚事件。

指揮中心應變官莊人祥29日坦言，目前確實有零星社區感染，本土病例也超過境外移入，但仍未達到上述第三、第四點，因此屬於「社區傳播的警訊」，顯示疫情發展更加嚴峻。

▲案39感染關係圖。（圖／楊殿宏製）

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