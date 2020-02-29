連假第二天北上車潮午後湧現！「8大地雷路段」…國5車恐塞到深夜

▲國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是和平紀念日連假第二天，上午國道車流量大致順暢，交通部高公局研判，下午將有8大地雷路段會有壅塞情形，包括國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林。另外國5車流較多，時速約在40到60公里。

高公局表示，今日截至上午11時，國道全線交通量為28.8百萬車公里，預估本日交通量為108百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

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今日上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向內湖-汐止端、大雅-台中系統、國3南向土城-樹林、三鶯-鶯歌系統、中投-霧峰系統、國10東向燕巢-燕巢系統等路段。

▲國道事故造成回堵。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日上午9時23分於國3南向56.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵1公里；9時54分於國10東向17.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵3公里。

10時24分於國1北向355.4公里處發生1輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用中線及外側車道，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼連假國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼連假國道路況預報。（圖／高公局提供）