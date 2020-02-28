連假高溫上看30°C！週日午後變天　北台灣「這三天有雨」下探13°C

▲和平紀念日連假天氣穩定，許多民眾外出踏青。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今日全台各地都是多雲到晴的天氣，大台北地區高溫可達30度，相當溫暖。中央氣象局表示，明日天氣穩定，到週日將有鋒面通過，中部以北都有降雨機會，且北台灣高溫降為25度，與今日相差5度。另外下週受東北季風影響，北、東週三、四都會下雨。

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨；清晨稍有涼意，各地低溫約17至20度，白天之後風向轉為偏南風，氣溫將明顯上升，北部及宜花回到舒適溫暖的天氣型態，預計各地高溫都在25度以上，大台北及中南部可以來到28至30度。

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氣象局預報員陳伊秀表示，明日天氣與今日類似，西半部高溫可達29到30度，但早晚低溫僅17到20度，溫差較大。到了週日有鋒面通過，中部以北、東半部地區都有降雨機會，預計中下午雨勢較明顯，晚上水氣就會逐漸減少，受降雨影響，北台灣週日高溫降為25度，低溫則無太大變化。

▲週日午後變天。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

陳伊秀表示，週一開始東北季風再增強，北部清晨低溫約16到17度、中南部19到20度，且迎風面的北部、東半部會有降雨，有下雨的地區高溫僅剩20度，竹苗地區則約22到23度。

陳伊秀表示，週二東北季風減弱，各地天氣穩定，到週三開始再度增強，週四、五影響明顯，大台北地區低溫降到15度，北部局部地區僅剩13到14度，強度已接近大陸冷氣團等級，中南東部低溫也會下降到15到17度。

陳伊秀指出，週三、四水氣較多，北部、東半部、中南部山區都會降雨，到了週五水氣減少，僅東半部與各地山區會有降雨。到週六、日東北季風減弱，各地將會再度回暖。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週六、日午前各地晴朗，高溫上看30度，週日下午開始變天，中部以北、東部轉雨，週一開始東北季風南下，北台灣稍稍降溫並轉雨，週三開始另一波冷空氣南下，有機會達到冷氣團等級。