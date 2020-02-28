連假首日塞爆！「國5紫爆」時速20km↓　高公局曝五大地雷路段

▲連假國道多會車多雍塞。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是和平紀念日連假首日，目前國5南下、湖口－新竹系統、桃園－中壢轉接一等路段時速不到40公里，土城－三鶯路段甚至紫爆，時速低於20公里，另下午預計國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等五大路段，恐會出現車多情形。

【13:25更新】

請繼續往下閱讀...

據高公局1968 APP顯示，國5石碇－坪林南下路段已紫爆，時速低於20公里，坪林－頭城南下路段時速也低於40公里，相當壅塞。

▲國道壅塞。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日0到5時平均交通量為6.7百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之1.8倍；截至上午11時，國道全線交通量為38.7百萬車公里，預估今日交通量為114百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局表示，今日上午國道壅塞路段主要為國1南向高架機場系統-中壢轉接道、平面楊梅-新竹系統、北向三重-汐止、汐止-五堵、國3南向中和-龍潭、和美-彰化系統、快官-霧峰系統、國5南向南港-頭城等路段。

▲今日因多起事故導致國道雍塞。（圖／高公局提供）

高公局指出，今日上午8時23分於國3南向12.4公里處發生1輛大貨車及1輛小客車追撞事故，占用內2線車道，造成後方車流回堵1公里；9時2分於國3南向423.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道及外路肩，造成後方車流回堵8公里；10時59分於國3南向中寮隧道379公里處發生3輛小客車追撞，占用內線車道，造成後方回堵約3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。