南韓再添一死「77歲翁病逝」！累計17死　政府喊話：沒事別出門！

▲南韓迄今累計2931人確診，其中2524例在大邱市、慶尚北道。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓29日再增一名新冠肺炎（COVID-19）死亡病例，全境共有2931人感染，累計17人死亡。政府當局向社會大眾喊話，現階段正式對抗疫情的關鍵時刻，敦促國人周末盡量待在家中。

韓聯社報導，該名77歲男性病患29日當地上午7時20分（台灣時間上午6時20分）在醫院病逝。

根據中央防疫對策本部29日上午的最新一波疫情通報，境內再增594例確診，使得感染人數來到2931人。在今早的新增個案當中，大邱476例、慶尚北道60例、忠清南道13例、首爾市12例、釜山市12例、慶尚南道10例、京畿道4例、蔚山市3例、仁川市2例、忠清北道1例、全羅南道1例。

根據統計，大邱市、慶尚北道現已累計超過2524例確診。截至今上午，全南韓總計8萬2762人接受檢測，其中5萬3608人的檢測結果呈現陰性，其餘2萬9154人尚在等待檢測結果。

至於外界關注的新天地教會，根據南韓衛生當局的說法，目前已針對88%教會成員進行調查，其中約莫2%的人出現新冠肺炎症狀，現已採集3381名成員檢體。官方統計，在大約21萬名信徒中，有17.1萬人回報自身健康狀況。

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