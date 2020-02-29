中國網傳「假公文」干擾台灣防疫　吳釗燮傻眼：我無言了

▲吳釗燮在推特發文談假消息。（圖／翻攝自外交部推特）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎從中國大陸的武漢發跡後，蔓延全世界，鄰近國家更受到劇烈影響。而近期除了疫情擴散，網路還出現各種謠言或假公文，總統府、行政院及衛福部等相關單位也儘速澄清並呼籲民眾不要亂傳。對此，外交部長吳釗燮表示，台灣一面努力進行防疫的同時，中國大陸的網友卻不斷以網路進行另一種攻擊，「我無話可說了」。

吳釗燮29日在推特上發文並附上假公文的圖片，他開頭就酸，中共官方表示，他們會像關心血親般，同等在乎台灣人民的健康，但當台灣正在防範源自於武漢的新冠肺炎（COVID－19）時，中國大陸的網友卻破壞了我們的努力，更批評，這個流行病甚至還帶有中國滲透的色彩，「我無話可說了」。

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