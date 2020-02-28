受害者爆「新天地仍祕密集會」　教唆信徒說謊騙南韓政府

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓近日確診新冠肺炎（COVID-19）病例數激增，其中多數都與新天地教會有關。有受害者就出面爆料，信徒仍祕密舉行集會，上頭還要求教友謊稱「沒有參加禮拜活動」。新天地受害者團體27日還宣布，將以多起事由對教主李萬熙提出指控。

《中央日報》報導，自稱為新天地教會受害者的成員集體爆料李萬熙的行徑，這些人表示，如果南韓政府得知新天地應對疫情的真實態度，肯定會更加戒備。他們27日宣布，將以違反「傳染病預防法」以及涉嫌貪污、侵占資產為由，對總會長李萬熙提出指控；媒體收到的控訴狀多達374頁。

該團體聲稱，表面上，新天地公開所有的集會場所，也遞交信徒名單給當局，然而如果知道新天地平時的各種謊言，就會明白這些舉動都是假的。受害者指出，新天地近期公布1100處集會場所，不過對比教會名下的房產清單，就會發現429個地方有出入。

這群受害者認為，新天地會想辦法隱藏教友的身分，而且現階段還有信徒秘密舉行集會。他們抨擊，雖然政府要求新天地提供7萬預備成員的名單，新天地卻說這些還不是正式成員，因此未能交出名單。

爆料者描述，新天地設有專門的「外聯部」會要求教徒謊稱自己沒有入教，像是告訴當局沒有參加禮拜，甚至唆使教徒反嗆政府人員「新天地疫情跟我有什麼關係」。他們還指出，自稱是李總會長情婦的金南希先前退出新天地，名下擁有100多億韓元的資產，有可能侵吞資產，

受害者進一步表示，李萬熙平時只是擔任教主，沒有其他賺錢管道，能夠有這麼大筆的收入，都是憑藉秘密資金與政治圈的獻金。因此他們呼籲，應立刻調查新天地總部與其他相關單位，同時調出大南醫院殯儀館的監視器影像。

事實上，回到2018年12月，這群團體就曾對李總會長提出指控。案件移交至京畿果川警察署進行調查，最後以不起訴為結果，並交給檢方處理，目前尚未有結論。

如今，這群團體聲稱掌握到貪汙的證據，再次提交訴狀。相關檢方人士提到，已收到訴狀，後續會再進行調查。

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