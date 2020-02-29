　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北環狀線突破150萬人次！侯友宜：每4小時消毒一次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜視察環狀線消毒。（圖／捷運局提供）

▲侯友宜視察環狀線消毒。（圖／捷運局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北環狀線自通車以來，累計運量已超過150萬人次。新北市長侯友宜29日前往環狀線新北產業園區站視察車站防疫作業，除列車每8小時消毒外，針對站內旅客頻繁接觸之設備，例如自動售票機、電扶梯扶手等，也調整消毒增加為每4小時一次。
 
新北市長侯友宜表示，新北環狀線從1月31日正式營運以來，累計運量已經超過150萬人次，期間雖然受到新冠肺炎疫情衝擊，多少影響民眾搭乘大眾運輸工具的意願，但平均每天還是約有5萬人次搭乘。

他說，負責營運的台北捷運公司也加強防疫作業，每日出車前以稀釋漂白水加強於立柱、拉把、座位處消毒，並且增加實施每8小時消毒作業。

除此之外，離峰時段列車運行至端點站間，清潔人員會執行欄杆及扶手清潔，每次約有100秒的時間施作，並隨時更換抹布，並於列車離站後再次將使用過的抹布，充分浸泡於漂白水內。
 
捷運局表示，針對旅客接觸較頻繁的設備，如廁所馬桶坐墊、自動售票機觸控螢幕、電扶梯/樓梯扶手，皆以適當稀釋比例漂白水或酒精，從原本每8小時消毒一次，調整頻率至每4小時消毒一次。同時運用跑馬燈、月台電視等各類宣導工具，提醒旅客勤洗手，如有感冒或身體不適也請配戴口罩。
 
侯友宜表示，環狀線將於3月1日開始收費，收費方式與臺北捷運現行路網相同，同樣適用常客優惠以及1280公共運輸定期票，由於環狀線營運路線橫跨新北市新店、中和、板橋、新莊四個行政區共14座車站。

其中，有6座車站與其他營運路線轉乘，可大幅縮短搭乘里程、搭乘時間與搭乘車資。初步統計運量前五名的車站，分別為板橋站、中和站、大坪林站、新北產業園區站以及景安站，將持續觀察運量，提升防疫機制也希望民眾能夠安心搭捷運。

▲侯友宜視察環狀線消毒。（圖／捷運局提供）

▲侯友宜視察環狀線消毒。（圖／捷運局提供）

▲侯友宜視察環狀線消毒。（圖／捷運局提供）

▲侯友宜視察環狀線消毒。（圖／捷運局提供）

ET快訊
全家賞屋「1人高燒38.6」另3人37度↑..保全怒驅離！網
全程都有戴口罩？印尼確診女看護搭公車影片曝光
瀕臨社區感染邊緣！感染科名醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用
負壓病房有限！陳時中：病人太多擬「讓一採陰性者回家隔離」
戴口罩在南美館露台活春宮　「換姿勢再一次」女緩起訴..男慘判
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呱吉為醫護人員發聲　出國禁令仍有「不合情、不合理」之處

確診印尼女看護「搭公車」影片曝光！全程都有戴口罩

新北環狀線突破150萬人次！侯友宜：每4小時消毒一次

非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診…有洞讓他浮出來

入境泰國需隔離14天？外交部澄清：假的！

韓國瑜228頻頻口誤　黃創夏：58萬連署指日可待

洪慈庸重返立院「挨轟酬庸」！　館長開砲力挺：不要兩套標準

台北醫師、女子猝死遭疑新冠肺炎…結果出爐！法務部訂「相驗解剖SOP」

2020成台灣「超日趕韓」元年！　女名嘴說了：關鍵是防疫能力

幕後／日產衝向1300萬片！口罩政策「超前部署」源自小年夜的一場會議

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

一聽熟悉節奏...秒從睡夢中驚醒 扭屁狂擺超茫！網笑：身體很誠實

呱吉為醫護人員發聲　出國禁令仍有「不合情、不合理」之處

確診印尼女看護「搭公車」影片曝光！全程都有戴口罩

新北環狀線突破150萬人次！侯友宜：每4小時消毒一次

非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診…有洞讓他浮出來

入境泰國需隔離14天？外交部澄清：假的！

韓國瑜228頻頻口誤　黃創夏：58萬連署指日可待

洪慈庸重返立院「挨轟酬庸」！　館長開砲力挺：不要兩套標準

台北醫師、女子猝死遭疑新冠肺炎…結果出爐！法務部訂「相驗解剖SOP」

2020成台灣「超日趕韓」元年！　女名嘴說了：關鍵是防疫能力

幕後／日產衝向1300萬片！口罩政策「超前部署」源自小年夜的一場會議

麥卡臣去年膝傷球季報銷　今年確定趕不上開幕戰

散布「台北一車車屍體往火葬場」假消息　他14hr內火速被逮！

因應新冠肺炎提前部署 　嘉義市應變中心農曆年前一級開設

支持孫楊領8年禁賽　英蛙王不爽累犯嗆「不尊重游泳」

走紅滋味壓力大到迷失方向　張芸京曝信仰找回自己

陸抗疫好消息！累計治癒「首次反超」現有確診病例數

馬克宏到醫院「無罩看疫情」　醫生哭訴：我們已筋疲力盡

快訊／華盛頓新冠肺炎記者會　一上場「公布2確診」其中1人自南韓旅遊回

呱吉為醫護人員發聲　出國禁令仍有「不合情、不合理」之處

愛慕女被2男接走！「飛醋惡煞」揪友街頭砍人　被警逮時還在買檳榔

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

男女猝死遭疑感染！法務部訂相驗SOP

日產衝向1300萬片！口罩政策「超前部署」源自小年夜的一場會議

2020成台超日趕韓元年　女名嘴揭密

批馬英九少講話！馬粉灌爆葉金川臉書

洪慈庸挨轟酬庸！館長開砲力挺

洪秀柱：綠營鬥臭WHO　怎可能達成加入的期望？

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

確診印尼看護搭公車畫面曝光　全程皆有戴口罩

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

外交部：即日起調升日本旅遊警示燈號「黃色」、北海道「橙色」

侯友宜建議提高防疫層級　蘇貞昌當場裁示開設一級

共軍轟6戰機又來！國防部證實了

韓國瑜228口誤　黃創夏：58萬連署指日可待

更多熱門

相關新聞

不敢出國！228連假「墾丁大街復活了」

不敢出國！228連假「墾丁大街復活了」

新冠肺炎疫情全球擴散，民眾擔心搭機增加感染風險，紛紛取消出國行程，然而正逢228連假，許多人又怎甘願宅在家裡呢？一名網友昨晚就發現，墾丁大街人潮明顯回溫，而畫面一出引起熱烈討論。

南韓囚犯確診首例　感染途徑調查中

南韓囚犯確診首例　感染途徑調查中

非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診

非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診

入境泰國需隔離14天？外交部澄清：假的！

入境泰國需隔離14天？外交部澄清：假的！

劉樂妍陪睡價曝光！她曬鹹濕私訊截圖

劉樂妍陪睡價曝光！她曬鹹濕私訊截圖

關鍵字：

武漢肺炎侯友宜環狀線

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

首例病毒基因定序完成　發現突變

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

睡午覺聽見怪聲！女大生睜眼被嚇傻

台南美術館活春宮　男主角代價出爐

北海道知事宣布緊急狀態！「口罩遮半臉」顏值爆表

鬼鬼「狂踩2地雷」被爆封殺！

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面