新北環狀線突破150萬人次！侯友宜：每4小時消毒一次

▲侯友宜視察環狀線消毒。（圖／捷運局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北環狀線自通車以來，累計運量已超過150萬人次。新北市長侯友宜29日前往環狀線新北產業園區站視察車站防疫作業，除列車每8小時消毒外，針對站內旅客頻繁接觸之設備，例如自動售票機、電扶梯扶手等，也調整消毒增加為每4小時一次。



新北市長侯友宜表示，新北環狀線從1月31日正式營運以來，累計運量已經超過150萬人次，期間雖然受到新冠肺炎疫情衝擊，多少影響民眾搭乘大眾運輸工具的意願，但平均每天還是約有5萬人次搭乘。

他說，負責營運的台北捷運公司也加強防疫作業，每日出車前以稀釋漂白水加強於立柱、拉把、座位處消毒，並且增加實施每8小時消毒作業。

除此之外，離峰時段列車運行至端點站間，清潔人員會執行欄杆及扶手清潔，每次約有100秒的時間施作，並隨時更換抹布，並於列車離站後再次將使用過的抹布，充分浸泡於漂白水內。



捷運局表示，針對旅客接觸較頻繁的設備，如廁所馬桶坐墊、自動售票機觸控螢幕、電扶梯/樓梯扶手，皆以適當稀釋比例漂白水或酒精，從原本每8小時消毒一次，調整頻率至每4小時消毒一次。同時運用跑馬燈、月台電視等各類宣導工具，提醒旅客勤洗手，如有感冒或身體不適也請配戴口罩。



侯友宜表示，環狀線將於3月1日開始收費，收費方式與臺北捷運現行路網相同，同樣適用常客優惠以及1280公共運輸定期票，由於環狀線營運路線橫跨新北市新店、中和、板橋、新莊四個行政區共14座車站。

其中，有6座車站與其他營運路線轉乘，可大幅縮短搭乘里程、搭乘時間與搭乘車資。初步統計運量前五名的車站，分別為板橋站、中和站、大坪林站、新北產業園區站以及景安站，將持續觀察運量，提升防疫機制也希望民眾能夠安心搭捷運。

▲侯友宜視察環狀線消毒。（圖／捷運局提供）