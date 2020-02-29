負壓病房有限！陳時中：病人若太多擬「讓一採陰性者回家隔離」

▲防疫「一級開設」超前部署，指揮官陳時中赴桃園醫院視察。（圖／記者郭世賢攝））

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日至桃園醫院、台北榮總視察準備情形，他受訪時表示，由於負壓隔離病房數量有限，未來若病人人數太多，病房無法負擔的話，考慮會將一採陰性的患者，送至集中隔離安置，或返家居家隔離。

陳時中今日視導醫院超前準備，針對訪客及陪病相關措施、外藉看護工管理措施、院內動線規劃、負壓隔離及擴大防疫專責病房、外包人員管理、醫事人員出國限制等，進行視察。

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陳時中接受媒體聯訪時表示，由於北榮的醫療品質、量能都非常完善，算是一個示範楷模，也是醫學中心與重鎮，另外也考量到若至南部的醫院視察，時間可能有限，才會先選定在北部醫院視察，並非因為北部疫情較嚴重才會如此。

▲彰化醫院負壓隔離病房。（圖／衛福部彰化醫院提供）

陳時中表示，已與各醫院討論，要落實分艙、分流，對於醫護人員、行政人員、清潔人員、外包人員等的防護措施也必須落實，此外，陪病者的教育訓練，也是重點之一。

陳時中強調，未來將視疫情狀況做不一樣的計畫，目前每日檢驗量能為2450件，不過我國負壓病房數有限，能收治的病人也有所限制，目前來講就是盡量醫治能醫治的人，之後若疫情變得嚴重、病人增加，導致病房壓力太大，會考慮將一採陰性者送至集中隔離安置，或令其返家居家隔離，減少病房壓力。