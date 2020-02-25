醫護禁出國只是導火線！護理師「像還上輩子的債」...曝心寒內幕：很可悲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

記者周亭瑋／綜合報導

自從疫情指揮中心23日宣布「醫事人員禁出國」的政策後，醫護人員紛紛發出怒吼。一名護理師歷經長期的血汗與剝削，已逐漸疲乏，僅憑滿腔熱忱支撐，然而這回的禁令如一桶冷水澆下，如今她多次自問，為何進入這一行，「我希望自己可以趕快還了上輩子的債，下半生還我自由。」

「關於這兩天令人憤怒又失望的消息......。」護理師緩緩說道，從她國中畢業到踏進護理這條路，她一直以身為醫療第一線的急診護理師感到驕傲，喜歡與死神搶時間的成就感，即使每天回家手腳撞得青一塊紫一塊，也是心甘情願沒有任何怨言。

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在他們工作的環境中，有諸多的不合理，包括工時長、護病比高、醫護關係緊張、醫療人力短缺，而支持她不斷走下去的僅僅是「熱忱」二字，「說起來輕鬆簡單，但只有自己人才知道這是多麼大的勇氣。」

自從新冠肺炎爆發以後，醫療人員扛起防疫重責大任，尤其是急診部，承擔比其他人更大的心理壓力。她直言，「我從未聽過同事們抱怨，不想上發燒篩檢站，對於朝令夕改的流程大家也是努力配合，我想這是身為醫護人員的使命感吧！在這兩個月的疫情中，醫護配合著國家與醫院的共體時艱，不...這幾年醫療院所一直不斷要求員工們共體時艱，我們做了，但結果呢？只有一次又一次的失望。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

當初，並沒有人因為暴露在感染的風險中，而有絲毫退縮或抗議，但這次的禁令卻讓大家開始躁動了！護理師提到，「第一，今天政府的出發點不是為了保護醫護人員的健康，而是怕我們染病或隔離後醫療人力的短缺，試問台灣醫療人力短缺，難道是從疫情爆發後才開始的嗎？不提太久遠的歷史，就從99年我踏入護專起，當時護理人力已短缺，身旁的親戚、長輩們聽到都投以同情的眼神，10年後的今天，政府在這塊問題上做了什麼努力？成就了什麼結果？請問學士後護理有效緩解護理人力荒嗎？10年了...我們的血汗政府聽到了嗎？」

對於現在這一句「醫護人員辛苦了，請大家共體時艱，取消長假一同為防疫抗戰」，她更是氣憤，認為防疫很重要沒錯，但前提是否該有配套措施，而非一再地剝削醫護人員的權利，「為什麼最辛苦的人還要接受最不平等的待遇？我們已經聽膩了共體時艱，什麼時候政府或醫療院所可以提出有福同享？」

她接著說，「第二，如果國家要防疫為何僅限醫護人員禁止出境？為何要犧牲我們至少1年前排定的假期、損失我們用生命賺來的金錢，就為了照顧那些出國回來後感染肺炎的病人？憑什麼醫護人員不能出去玩，卻要照顧那些出去玩回來生病的人？洽公、出差感染也就算了，醫護人員一直在線上防疫，出去旅遊的人照樣出去旅遊，境外感染病例一直增加，試問要多少醫護人力才能補足這個缺口？」

護理師認為，「醫護人力本就不足，無法短時間內得到充足的調配，因此需要儲備戰力，可如果僅限制醫護人員出國似乎是本末倒置的政策吧！再怎麼限制我們出國預防感染風險，如果其他感染來源不加以控制，總有一天人力還是會崩潰的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

她還心酸表示，爆發初期還有民眾希望醫護別返家，以避免社區感染，「那時醫護人員成為過街老鼠，我出門在外都不敢聲張自己在醫院工作。不需要我們的時候，對我們嗤之以鼻，覺得醫護人員髒，身帶病毒細菌；需要我們的時候，就限制我們的自由，讓我們不得不背上我們的使命。」

原本她總驕傲自己是白衣天使，父親也說這樣是做好事、幫長輩積福報，但現在她後悔了，「我到底為什麼做了護理師？是我上輩子殺人無數，所以今生來救人還債；還是我做了什麼虧欠國家、虧欠醫院？在這個惡劣環境的每一天，我都希望自己可以趕快還了上輩子的債，下半生還我自由，一份職業要做到這樣真的是很可悲。」

這篇文章道盡無奈心聲，讓許多網友不捨，紛紛淚回「看了覺得卑微又悲傷」、「我媽說看了好想哭」、「我也曾想過到底上輩子做了什麼壞事，這輩子才來當護理師」、「向您致敬」。

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