　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫護禁出國只是導火線！護理師「像還上輩子的債」...曝心寒內幕：很可悲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼醫院,急診室,看診,病床（圖／記者徐文彬攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

記者周亭瑋／綜合報導

自從疫情指揮中心23日宣布「醫事人員禁出國」的政策後，醫護人員紛紛發出怒吼。一名護理師歷經長期的血汗與剝削，已逐漸疲乏，僅憑滿腔熱忱支撐，然而這回的禁令如一桶冷水澆下，如今她多次自問，為何進入這一行，「我希望自己可以趕快還了上輩子的債，下半生還我自由。」

「關於這兩天令人憤怒又失望的消息......。」護理師緩緩說道，從她國中畢業到踏進護理這條路，她一直以身為醫療第一線的急診護理師感到驕傲，喜歡與死神搶時間的成就感，即使每天回家手腳撞得青一塊紫一塊，也是心甘情願沒有任何怨言。

請繼續往下閱讀...

在他們工作的環境中，有諸多的不合理，包括工時長、護病比高、醫護關係緊張、醫療人力短缺，而支持她不斷走下去的僅僅是「熱忱」二字，「說起來輕鬆簡單，但只有自己人才知道這是多麼大的勇氣。」

自從新冠肺炎爆發以後，醫療人員扛起防疫重責大任，尤其是急診部，承擔比其他人更大的心理壓力。她直言，「我從未聽過同事們抱怨，不想上發燒篩檢站，對於朝令夕改的流程大家也是努力配合，我想這是身為醫護人員的使命感吧！在這兩個月的疫情中，醫護配合著國家與醫院的共體時艱，不...這幾年醫療院所一直不斷要求員工們共體時艱，我們做了，但結果呢？只有一次又一次的失望。

▲一名不願具名的護士表示，在社區內他們已經很容易被貼標籤，如此政令根本是想要把他們「妖魔化」。（圖／路透）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

當初，並沒有人因為暴露在感染的風險中，而有絲毫退縮或抗議，但這次的禁令卻讓大家開始躁動了！護理師提到，「第一，今天政府的出發點不是為了保護醫護人員的健康，而是怕我們染病或隔離後醫療人力的短缺，試問台灣醫療人力短缺，難道是從疫情爆發後才開始的嗎？不提太久遠的歷史，就從99年我踏入護專起，當時護理人力已短缺，身旁的親戚、長輩們聽到都投以同情的眼神，10年後的今天，政府在這塊問題上做了什麼努力？成就了什麼結果？請問學士後護理有效緩解護理人力荒嗎？10年了...我們的血汗政府聽到了嗎？」

對於現在這一句「醫護人員辛苦了，請大家共體時艱，取消長假一同為防疫抗戰」，她更是氣憤，認為防疫很重要沒錯，但前提是否該有配套措施，而非一再地剝削醫護人員的權利，「為什麼最辛苦的人還要接受最不平等的待遇？我們已經聽膩了共體時艱，什麼時候政府或醫療院所可以提出有福同享？」

她接著說，「第二，如果國家要防疫為何僅限醫護人員禁止出境？為何要犧牲我們至少1年前排定的假期、損失我們用生命賺來的金錢，就為了照顧那些出國回來後感染肺炎的病人？憑什麼醫護人員不能出去玩，卻要照顧那些出去玩回來生病的人？洽公、出差感染也就算了，醫護人員一直在線上防疫，出去旅遊的人照樣出去旅遊，境外感染病例一直增加，試問要多少醫護人力才能補足這個缺口？」

護理師認為，「醫護人力本就不足，無法短時間內得到充足的調配，因此需要儲備戰力，可如果僅限制醫護人員出國似乎是本末倒置的政策吧！再怎麼限制我們出國預防感染風險，如果其他感染來源不加以控制，總有一天人力還是會崩潰的。

▲抽血,健康檢查,注射,護理師,醫院,病人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

她還心酸表示，爆發初期還有民眾希望醫護別返家，以避免社區感染，「那時醫護人員成為過街老鼠，我出門在外都不敢聲張自己在醫院工作。不需要我們的時候，對我們嗤之以鼻，覺得醫護人員髒，身帶病毒細菌；需要我們的時候，就限制我們的自由，讓我們不得不背上我們的使命。」

原本她總驕傲自己是白衣天使，父親也說這樣是做好事、幫長輩積福報，但現在她後悔了，「我到底為什麼做了護理師？是我上輩子殺人無數，所以今生來救人還債；還是我做了什麼虧欠國家、虧欠醫院？在這個惡劣環境的每一天，我都希望自己可以趕快還了上輩子的債，下半生還我自由，一份職業要做到這樣真的是很可悲。」

這篇文章道盡無奈心聲，讓許多網友不捨，紛紛淚回「看了覺得卑微又悲傷」、「我媽說看了好想哭」、「我也曾想過到底上輩子做了什麼壞事，這輩子才來當護理師」、「向您致敬」。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

ET快訊
讚大陸防疫得宜！WHO專家：全世界都欠武漢人民一次
蔡英文簽署「新冠肺炎紓困條例」　將用筆送給陳時中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣第31確診「本土案例佔一半了」　個案關係懶人包一次看清楚！

血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...20天事件始末一次看

桃園豆花攤「請醫護免費吃」...還可外送　霸氣宣言網推爆：超暖又有氣度

影／遶境「信徒共食+同車同住」...網急喊母湯　內行曝2情景更驚悚！

當年自行隔離成逃亡！他「回和平醫院抗煞」...下場卻慘爆：誰還我清白

第18屆台新藝術獎公布入圍名單！17組競逐3大獎　獎金最高150萬

台南防疫送關懷　黃偉哲感謝慈濟捐贈1300份安心祝福包

南北媽祖廟不同調！汐止濟德宮擲筊三聖杯　為防疫停辦南巡之旅

南韓旅遊「第三級警示」！在韓台灣團客304人　觀光局：2/27前返台

「小心荷包！」台61線桃園快速道路區間測速　3月起超速10公里就開罰

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

第18屆台新藝術獎公布入圍名單！17組競逐3大獎　獎金最高150萬

台南防疫送關懷　黃偉哲感謝慈濟捐贈1300份安心祝福包

南北媽祖廟不同調！汐止濟德宮擲筊三聖杯　為防疫停辦南巡之旅

南韓旅遊「第三級警示」！在韓台灣團客304人　觀光局：2/27前返台

「小心荷包！」台61線桃園快速道路區間測速　3月起超速10公里就開罰

與12家指定隔離醫院開會！高市府全力拚防疫　將四階段清空負壓隔離病房

鞋子多到爆炸看過來！　蜈蚣族必學的鞋櫃整理術大公開

終於回歸了！「星宇小舖」2/26重新上線　多款全新商品曝光

3月不排除再有冷氣團！氣象局曝2波變天時間點　北台周四「高溫掉7°C」

台灣前進2020威尼斯建築雙年展！5作品1比1試組裝首度公開

4女星私房妝前急救法　宋慧喬、楊冪都靠美容油解決肌膚狀況

第18屆台新藝術獎公布入圍名單！17組競逐3大獎　獎金最高150萬

世新副教授用餐候位竟爆走引爆網戰！　被罵「教育界害蟲」怒告…失敗

台南防疫送關懷　黃偉哲感謝慈濟捐贈1300份安心祝福包

空拍眺望大片櫻花海　連假最美！期間限定2處「粉紅茶園」美景

朱芯儀抹紅唇變身孫藝珍　風田狠批裝扮「像媽媽帶小孩參加畢業典禮」

彈性較小！去年專案設定地上權　3大案全破功

#MeToo性侵案判決出爐！　知名製片魔爪伸90名受害者「僅2項罪名成立」

軌道變換不及　泰國2列火車「月台相撞」...42人輕傷3重傷

金管會點頭了！　國票證吃下大鼎證經紀業務市占率逾2%

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

血友病童母子搭機回台！父親說話了

首例國小學童染新冠病毒！寒假曾上補習班

返台血友病童一採結果出爐！

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　120人拚60條產線

今飆30度兩波變天　「下周冷空氣南衝可能個位數低溫」

兒童口罩購買放寬！不限單雙號

藥局買口罩　開袋噴出「刺眼夕陽光」

血友病童母子　住進負壓隔離病房

3月瘋媽祖照常vs.停辦　專家3建議

快訊／國內再增新冠肺炎！

流感再奪10命！29歲女發病10天死亡

更多熱門

相關新聞

疫情衝擊經濟成長　銀行業短期撐得住

疫情衝擊經濟成長　銀行業短期撐得住

中華信評在今（25）日發布表示，近年來台灣銀行業基本水準的逐步提升加上市場資金充沛等因素，可以為銀行業日益升高的信貸風險提高提供一定程度的緩衝空間。

韓國淪陷！林佳龍：研議禁出團

韓國淪陷！林佳龍：研議禁出團

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫

陸外交部：將支持衛生系統較弱國家

陸外交部：將支持衛生系統較弱國家

南韓26日起「限制口罩出口」！

南韓26日起「限制口罩出口」！

關鍵字：

醫護護理師禁出國血汗防疫新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

血友病童母子搭機回台！父親說話了

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面