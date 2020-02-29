港府湖北包機最快周三出發！官員帶隊先飛做檢疫…近3千人滯留

▲香港派機接回滯留鑽石公主號港人。（圖／香港政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府預計下周三派出包機，接回滯留湖北的近3000名港人，日前已經完成人員初步登記流程，正在核對資料及檢視健康申報，評估是否適合搭乘專機，包機的數量會視搭機人數進行調派。此外香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛也會親自出馬，率領人員赴湖北處理登機前的檢疫、身份核對工作。

根據港媒報導，香港目前有近3000人滯留湖北，由於分布在各個縣市，港府會提前派出車輛，將人接到武漢的天河機場，然後在機場進行檢疫工作，核對身份無誤後才可上機，預計最快下周三就能派機展開任務。

▼香港派員赴日，協助接回滯留鑽石公主號港人。



除了派機以外，香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛屆時也會親自出馬，率領內地局、入境處員工，以及衛生署的醫護前往湖北，在機場協助檢疫及身份核對工作。

政制及內地事務局局長聶德權表示，返港包機的登記已於28日完成，入境處過去幾日已陸續聯絡身處武漢、早前曾經求助的個案，了解是否仍希望回港，另外也收到一些之前沒有聯絡，但希望回港的登記申請，「不過，由於入境處還須核對資料，以確定他們是否香港居民，而衛生署也要檢視他們的健康申報，尤其是有特別情況的，如孕婦、有嚴重病患的人士等，評估他們是否適宜乘坐專機，因此我們仍需時間處理這些登記申請。我們一定會盡快去做，盡早公布乘坐專機的人數。」

聶德權還說，感謝國泰港龍答允全力協助特區政府這次行動，政府會視乎實際人數，跟國泰港龍商討第一批包機的具體安排，以及與湖北省和武漢市政府、各相關部門和單位敲定整個行動的細節。