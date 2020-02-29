　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港府湖北包機最快周三出發！官員帶隊先飛做檢疫…近3千人滯留

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲港府包機從鑽石公主號接回港人。（圖／翻攝香港特區政府）

▲香港派機接回滯留鑽石公主號港人。（圖／香港政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府預計下周三派出包機，接回滯留湖北的近3000名港人，日前已經完成人員初步登記流程，正在核對資料及檢視健康申報，評估是否適合搭乘專機，包機的數量會視搭機人數進行調派。此外香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛也會親自出馬，率領人員赴湖北處理登機前的檢疫、身份核對工作。

根據港媒報導，香港目前有近3000人滯留湖北，由於分布在各個縣市，港府會提前派出車輛，將人接到武漢的天河機場，然後在機場進行檢疫工作，核對身份無誤後才可上機，預計最快下周三就能派機展開任務。

▼香港派員赴日，協助接回滯留鑽石公主號港人。

▲▼香港特區政府第二批人員出發到日本準備接回「鑽石公主號」上的港人返港。（圖／香港特區政府）

除了派機以外，香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛屆時也會親自出馬，率領內地局、入境處員工，以及衛生署的醫護前往湖北，在機場協助檢疫及身份核對工作。

政制及內地事務局局長聶德權表示，返港包機的登記已於28日完成，入境處過去幾日已陸續聯絡身處武漢、早前曾經求助的個案，了解是否仍希望回港，另外也收到一些之前沒有聯絡，但希望回港的登記申請，「不過，由於入境處還須核對資料，以確定他們是否香港居民，而衛生署也要檢視他們的健康申報，尤其是有特別情況的，如孕婦、有嚴重病患的人士等，評估他們是否適宜乘坐專機，因此我們仍需時間處理這些登記申請。我們一定會盡快去做，盡早公布乘坐專機的人數。」

聶德權還說，感謝國泰港龍答允全力協助特區政府這次行動，政府會視乎實際人數，跟國泰港龍商討第一批包機的具體安排，以及與湖北省和武漢市政府、各相關部門和單位敲定整個行動的細節。

▲▼香港鑽石公主號包機。（圖／香港特區政府）

ET快訊
全家賞屋「1人高燒38.6」另3人37度↑..保全怒驅離！網
全程都有戴口罩？印尼確診女看護搭公車影片曝光
瀕臨社區感染邊緣！感染科名醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用
負壓病房有限！陳時中：病人太多擬「讓一採陰性者回家隔離」
戴口罩在南美館露台活春宮　「換姿勢再一次」女緩起訴..男慘判
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸抗疫好消息！累計治癒「首次反超」現有確診病例數

48歲大叔「確診到出院」都沒症狀！專家揭「不是所有人都會生病」　原因曝光

港府湖北包機最快周三出發！官員帶隊先飛做檢疫…近3千人滯留

疫情衝擊「軍隊戰備」！解放軍推遲上半年徵兵　暫緩部分大項演訓活動

北京新冠肺炎增10例確診　2社區感染地點公布

高考百日倒計時... 高三生集體陷焦慮！陸教育部：疫情「沒控制」前不開學

快訊／陸新冠肺炎增47死　累計79251確診、2835病亡

陸國防部回應桑德斯「以武拒統死路一條」：以台制華注定徒勞

移民署標記「滯留湖北1235台人」　陸官媒批：封堵他們回家的路！

新冠肺炎屍檢報告出爐！病毒不僅破壞肺部...還讓「多器官+免疫系統」損傷

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

一聽熟悉節奏...秒從睡夢中驚醒 扭屁狂擺超茫！網笑：身體很誠實

陸抗疫好消息！累計治癒「首次反超」現有確診病例數

48歲大叔「確診到出院」都沒症狀！專家揭「不是所有人都會生病」　原因曝光

港府湖北包機最快周三出發！官員帶隊先飛做檢疫…近3千人滯留

疫情衝擊「軍隊戰備」！解放軍推遲上半年徵兵　暫緩部分大項演訓活動

北京新冠肺炎增10例確診　2社區感染地點公布

高考百日倒計時... 高三生集體陷焦慮！陸教育部：疫情「沒控制」前不開學

快訊／陸新冠肺炎增47死　累計79251確診、2835病亡

陸國防部回應桑德斯「以武拒統死路一條」：以台制華注定徒勞

移民署標記「滯留湖北1235台人」　陸官媒批：封堵他們回家的路！

新冠肺炎屍檢報告出爐！病毒不僅破壞肺部...還讓「多器官+免疫系統」損傷

麥卡臣去年膝傷球季報銷　今年確定趕不上開幕戰

散布「台北一車車屍體往火葬場」假消息　他14hr內火速被逮！

因應新冠肺炎提前部署 　嘉義市應變中心農曆年前一級開設

支持孫楊領8年禁賽　英蛙王不爽累犯嗆「不尊重游泳」

走紅滋味壓力大到迷失方向　張芸京曝信仰找回自己

陸抗疫好消息！累計治癒「首次反超」現有確診病例數

馬克宏到醫院「無罩看疫情」　醫生哭訴：我們已筋疲力盡

快訊／華盛頓新冠肺炎記者會　一上場「公布2確診」其中1人自南韓旅遊回

呱吉為醫護人員發聲　出國禁令仍有「不合情、不合理」之處

愛慕女被2男接走！「飛醋惡煞」揪友街頭砍人　被警逮時還在買檳榔

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

大陸熱門新聞

陸國防部回應桑德斯：以武拒統死路一條

屍檢報告出爐！新冠病毒會破壞「免疫系統」

移民署標記滯留湖北台人　陸官媒批評

奧運3金孫楊　遭禁賽8年原因曝光

女用曬衣桿餵狗　主人爆騙吃喝真相

口罩還要戴多久？專家曝時間點

蒙古訪陸送3萬隻羊　總統回國被隔離

深圳醫院在患者「唾液」中測到新冠病毒核酸

鑽石公主號乘客！港61歲婦人確診新冠肺炎

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

即／陸新冠肺炎增47死　累計79251確診、2835病亡

48歲男「確診到出院」一直無症狀

確診患者「眼淚」驗出新冠病毒！

武漢指最早12／8發病　專家：爆發時間或更早

更多熱門

相關新聞

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

台灣於27日又再新增2名新冠肺炎確診案例，確診數累計34例，其中一名50多歲女性（案32）感染源尚不明朗，讓人憂心台灣是否已進入社區傳染？先前指揮中心宣告案24結案，但感染源仍未知，台灣感染症醫學會理事長、台大小兒部主任黃立民曾表示，找不到感染源「可能就是社區感染」；隨著案32確診，他再提到，「健康的人不戴口罩」已不適用於現今疫情發展。

環狀線突破150萬人次　侯友宜：4小時消毒一次

環狀線突破150萬人次　侯友宜：4小時消毒一次

非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診

非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診

入境泰國需隔離14天？外交部澄清：假的！

入境泰國需隔離14天？外交部澄清：假的！

政大關閉小型出入口　師生持證走大門

政大關閉小型出入口　師生持證走大門

關鍵字：

武漢湖北武漢肺炎新冠肺炎肺炎滯留香港港府

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

首例病毒基因定序完成　發現突變

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

睡午覺聽見怪聲！女大生睜眼被嚇傻

台南美術館活春宮　男主角代價出爐

北海道知事宣布緊急狀態！「口罩遮半臉」顏值爆表

鬼鬼「狂踩2地雷」被爆封殺！

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面