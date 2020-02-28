見虱目魚肚「黑色精華」消失他崩潰！老闆神回覆…網暴動：這配飯最讚了

▲虱目魚肚的黑色膜要不要挖掉，網友看法正反兩極。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

國民美食虱目魚無論煮湯或香煎後擠上檸檬汁，都深受許多人喜愛，然而吃不吃虱目魚肚裡的「黑色精華」，卻迎來正反兩極的看法。一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文提到，他到小吃店點了虱目魚餐點，卻發現老闆挖空魚肚裡的「黑色精華」，再聽老闆解釋後，崩潰表示「虱目魚最精華的地方不敢吃，那點啥魚肚啊」。

虱目魚肚的黑色膜，學名其實是「腹膜臟層」，也另稱內膜臟層，顏色為深黑色，存在於魚腹壁和內臟之間，作用是保護臟器，而「黑色精華」就存在虱目魚的黑色腹膜與腹肌之間，會有一層半固狀的脂肪層「魚油」，也是許多饕客認為最精華、好吃的部分。

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這名網友說，小吃店老闆因為客人常說「不敢吃魚油叫他挖掉，所以才會這樣」，聽到要吃的話要先講，認為最精華的地方要挖掉太可惜，還說「哪個笨蛋要求老闆挖掉的，給我出來我保證不打死你」。

看到虱目魚肚「上空照」加上老闆的解釋，引起網友熱烈討論，有人支持魚油要留下「配飯超讚」、「拌飯超香」「虱目魚我只愛吃這個魚肚油，沒有油怎麼能叫虱目魚肚湯或粥呢」，也有人持不同意見覺得「好油好可怕」、「不喜歡+1」、「不敢吃」，還有人創意比喻「芭樂最好吃的就是那個籽啊，為啥都要挖掉」，引起熱烈討論。

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