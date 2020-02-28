信前世夫妻「不嘿咻會生病」！她告性侵失敗　泣訴：老闆是慣犯…結局反轉

▲女業務告老闆性侵失敗，到處說自己被性侵卻反被告誹謗。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名女業務花花（化名）指出，70多歲的林姓老闆騙她到別墅擲筊，說她是「前世妻子」，以「消災解厄」名義多次與她發生關係，怒告林男詐術性交，然而檢方以無事證不起訴林男，她再提上訴又被駁，於是到處說「自己被老闆性侵」，卻反遭林男提告誹謗。

花花指控林男詐術性交一事，是因為林男帶她到別墅時提到，2人必須發生關係，否則「3個月會生病、6個月會生大病，會很快去世」，讓她以為自己真的是林的前世妻子，把身體獻出。林男表示，2人的確發生過關係，但他們是兩情相悅，因為花花還曾在床上主動說，「要快一點，不要被發現」，認為此舉並沒有違反花花意願，不過否認提過前世妻子一事。

花花因為沒有相關事證可以舉出，經檢方不起訴林男，以及被法院駁回她的告訴後，她覺得自己受到委屈，開始向公司同事多次傳LINE寫下「林男居然連傭人也睡」、「那時候可能我也被下藥了」等，訴說自己被性侵，還說林男恐怕是性侵慣犯，不過此舉讓林男忍無可忍了，決定提告妨害名譽。



花花說，自己只是要「提醒」同事注意林男的人格，沒有要妨害名譽；法官認為，花花所傳的內容就是指出林男是詐欺性侵慣犯、性生活混亂，沒有警示意思，因此不採信她的說詞，認為花花僅因為個人的感情訴訟糾紛，竟隨意撥打電話發表誹謗言論，已經造成林男名譽受損；台北地院審理，衡量她曾到精神科就醫，長期情緒不穩，依散布文字誹謗罪，判花花拘役30日，得易科罰金3萬元。

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