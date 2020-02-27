另一半深夜未歸…她委婉提醒「過得好嗎？」成功召回　1.6萬人笑瘋：高手

▲許多男友出門玩樂，往往會忽略回家時間。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多男友或老公出門玩樂，或跟兄弟聚會時，往往會不小心忘記時間，讓女方在家明明很擔心，但催促回家又怕被嫌煩人。一名女網友就在臉書《爆廢公社》貼出一張訊息截圖，教學「如何委婉的提醒另一半回家時間？」高明又充滿EQ的一招吸引超過1.6萬人按讚，其他人紛紛笑噴，「太委婉了啦」、「這是高手。」

這位女網友貼出自己和另一半的訊息截圖，只見她傳訊的時間已經是晚上11點33分，確實是該回家的時間點了，但女方並沒有劈頭就問「什麼時候才要回家？」只用簡單4句話就讓男方投降：

請繼續往下閱讀...

原PO：嗨

原PO：過得好嗎

原PO：好久不見

男方：什麼啦

原PO：還記得我嗎？

男方：好啦好啦 要回去了啦

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲女網友一招讓其他人笑瘋。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到對話後，其他人紛紛笑噴，「超好笑，也很實用耶」、「我都說你今天單身了」、「我會用尋人啟事」、「看到這樣的問候，應該邊笑著回家」、「有空回家看看」、「對話搞的像酒店小姐找舊客回來XDD」、「妳可以說妳正在挑一頂帽子，但剛好剩綠色的」、「很可愛ㄟ！會想趕快回家抱她」、「我都直接打家裡地址給我老公，我怕他忘記自己家在哪！可以導航。」

不過也有網友表示這招超恐怖，「這一點都不委婉！背後都涼涼的」、「這比開罵了還可怕」、「他應該頭皮發麻了」、「通常這種我比較怕，哈哈」、「這問候令人發寒」、「這會感覺背後涼涼的……哈哈哈！」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！