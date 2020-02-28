在台灣散布疫情假訊息　調查局一查：大陸來的！使用人頭帳號

▲新冠肺炎疫情升溫，調查局發現有大陸網友以人頭帳號在臉書上散布不實訊息。（示意圖／記者李毓康攝）



記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，許多民眾都非常關注確診、隔離資訊，然而法務部調查局近日發現，「台巴子想吃飛彈」與「深圳小天」等大陸網友，將社群軟體微博上的大量不實疫情訊息，以人頭帳號的方式，在臉書兩岸三地相關臉書社團上散布，造成台灣民眾恐慌，對此調查局將深入了解。

調查局指出，大陸網友為了要達到假訊息散布效果，會採用以下文字格式：「○○是我的○○，住在○○，他在○○○的時候，聽到/看見○○○，原來/其實○○已經確診/死亡○○例，蔡政府○○○……」，其中內容還會偶爾摻雜大陸用語，而發布的皆為人頭帳號。此外，除了人頭臉書帳號外，大陸網友還會偽裝成台灣用戶，以下為七個例子，像是「胡鑫」 、「Ye Kangzhuo」、「黄子涛」、「钟明远」、「孙大川」、「Wing Hong」，提醒民眾務必要提高警覺。

調查局提到，因為新冠肺炎疫情嚴峻，台灣確診病例、檢疫及隔離人數也持續攀升，面對大陸網友趁亂炒作不實訊息，危害台灣社會安定，針對大陸疫情假訊息影響台灣公共秩序、干擾防疫作業，繼續進行查辦；另外目前國內已經通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，根據其中第14條規範「散播不實疫情訊息將負刑事責任」，調查局呼籲，民眾切勿理會網路假訊息，也不要轉傳不實消息，以免觸法。

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